Összefoglaló

4 órája

Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

  • Fotótűzként terjed a hír a városban: bezárja kapuit a Lidl
  • Tartják magukat a tervekhez, ekkora készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása
  • Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra
  • Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol
  • Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán
  • Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait

Napi infó

Közlekedés

Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik. 

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták. 

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

A következő kamionstop szeptember 13-án szombaton 22 órától, szeptember 14-én vasárnap 22-ig tart.

Időjárás

A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 144 centiméter, a víz hőmérséklete 22,2 Celsius, Tassnál 173 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

