4 órája
Ezeken a szakaszokon forgalomkorlátozásra kell számítani a sztrádán
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Fotótűzként terjed a hír a városban: bezárja kapuit a Lidl
- Tartják magukat a tervekhez, ekkora készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása
- Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra
- Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol
- Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán
- Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait
Napi infó
Közlekedés
Bács-Kiskunban, elkezdődtek a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között 15-én, hétfőn 12 óráig lezárták. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik.
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamionstop szeptember 13-án szombaton 22 órától, szeptember 14-én vasárnap 22-ig tart.
Időjárás
A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 144 centiméter, a víz hőmérséklete 22,2 Celsius, Tassnál 173 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
Így változtatja meg a gyerekek életét a drámapedagógia Kecskeméten