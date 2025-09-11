szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Az autópálya több szakaszán kell sávlezárásra számítani

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- több helyen az útmenti növényzetet kaszálják. Röszke felé, Gyál és az M0-s autóút között (20-23 kilométer), és az M43-as autópálya csomópontjánál (153-160 kilométer), Budapest felé Ócsa térségében a 31-es és a 27-es kilométer között, Kecskemét térségében pedig a 79-es és a 87-es km között mindkét oldalon lezárták a belső sávot.
- javítják és mossák a hidakat Lajosmizse és Kecskemét között, a 67-es kilométertől a 74-es kilométerig, valamint Kunszállást térségében a 111-es kilométernél. Mindkét oldalon váltakozó sávzárásra készüljenek!
- kátyúznak Röszke felé a Petőfiszállás pihenőhely közelében (120-123-as kilométer), és Röszke térségében (170-es kilométer), Budapest felé pedig Balástya térségében, a 146-os kilométernél. Mindhárom munkaterületen soroljanak a belső sávba!
- a portáltáblák karbantartását végzik mindkét oldalon Kecskemét térségében a 88-as kilométernél és Szeged térségében a 165-ös kilométernél. Az aktuális munkaterületnél sávzárás nehezíti a haladást.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es km közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Kalocsa határában kátyúznak. A 115-ös kilométernél a fél útpályát lezárják a mai napon.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között félpályás korlátozás tapasztalható burkolatjavítás miatt.

Az 54-es főúton, Pincefalu és Érsekhalma között a forgalomra veszélyes fákat vágnak ki. A 78-as és a 81-es kilométer között félpályás korlátozás van érvényben.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Bács-Kiskun vármegyében, ma kezdődik a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között ma reggel 9-től lezárják és 15-én, hétfőn 12 óráig zárva is tartják. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik.

Időjárás

Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 144 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius, Tassnál 165 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -276 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu