Az autópálya több szakaszán kell sávlezárásra számítani

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es km közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Kalocsa határában kátyúznak. A 115-ös kilométernél a fél útpályát lezárják a mai napon.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között félpályás korlátozás tapasztalható burkolatjavítás miatt.

Az 54-es főúton, Pincefalu és Érsekhalma között a forgalomra veszélyes fákat vágnak ki. A 78-as és a 81-es kilométer között félpályás korlátozás van érvényben.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Bács-Kiskun vármegyében, ma kezdődik a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között ma reggel 9-től lezárják és 15-én, hétfőn 12 óráig zárva is tartják. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik.

Időjárás

Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 144 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius, Tassnál 165 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -276 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.