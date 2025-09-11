3 órája
Az autópálya több szakaszán kell sávlezárásra számítani
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- „Inkább kapnék sztrókot” – megszólalt a kutyakínzással vádolt tiszaalpári gazda
- Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött
- Döntést hozott a bíróság Till Tamás gyilkosának további sorsáról
- Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után
- Magyar Péter rendre beég a szakértőivel
- Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- több helyen az útmenti növényzetet kaszálják. Röszke felé, Gyál és az M0-s autóút között (20-23 kilométer), és az M43-as autópálya csomópontjánál (153-160 kilométer), Budapest felé Ócsa térségében a 31-es és a 27-es kilométer között, Kecskemét térségében pedig a 79-es és a 87-es km között mindkét oldalon lezárták a belső sávot.
- javítják és mossák a hidakat Lajosmizse és Kecskemét között, a 67-es kilométertől a 74-es kilométerig, valamint Kunszállást térségében a 111-es kilométernél. Mindkét oldalon váltakozó sávzárásra készüljenek!
- kátyúznak Röszke felé a Petőfiszállás pihenőhely közelében (120-123-as kilométer), és Röszke térségében (170-es kilométer), Budapest felé pedig Balástya térségében, a 146-os kilométernél. Mindhárom munkaterületen soroljanak a belső sávba!
- a portáltáblák karbantartását végzik mindkét oldalon Kecskemét térségében a 88-as kilométernél és Szeged térségében a 165-ös kilométernél. Az aktuális munkaterületnél sávzárás nehezíti a haladást.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es km közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 51-es főúton, Kalocsa határában kátyúznak. A 115-ös kilométernél a fél útpályát lezárják a mai napon.
Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között félpályás korlátozás tapasztalható burkolatjavítás miatt.
Az 54-es főúton, Pincefalu és Érsekhalma között a forgalomra veszélyes fákat vágnak ki. A 78-as és a 81-es kilométer között félpályás korlátozás van érvényben.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Bács-Kiskun vármegyében, ma kezdődik a „Ballószögi Szüreti Napok” rendezvénysorozat. A Bem utcát a Jókai utca és az Attila utca között ma reggel 9-től lezárják és 15-én, hétfőn 12 óráig zárva is tartják. Ez idő alatt önkormányzati utakon tudnak kerülni. A kijelölt terelőutat sárga táblákkal jelölik.
Időjárás
Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 144 centiméter, a víz hőmérséklete 22,5 Celsius, Tassnál 165 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -276 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Mindennapos problémává vált a kiberbűnözés, gyakorlatozik a teljes Magyar Honvédség
Ez Magyarország legkülönlegesebb benzinkútja, ilyet garantáltan nem találni máshol – fotók