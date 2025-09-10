szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Összefoglaló

2 órája

Autósok figyelem! Ezeken a főutakon forgalomkorlátozásra kell számítani

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

  • Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra
  • Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó
  • Napok óta nem találják a fiatal kecskeméti fiút, ezt viselte az eltűnésekor
  • Rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, volt, akinek leszakadt a lépe
  • Tarr Zoltán nem csak Etyeken beszélt arról, hogy a Tisza a választásokig titkolja a programját
  • Vonat ütközött busszal, sok a halott és a sebesült

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, 

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,  a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Az 5-ös főúton, 

– Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 52-es főúton, Kecskemét és Solt között a 17-es és a 50-es kilométer között kaszálnak, ezért félpályás korlátozásra kell készülni.

–  a 37-es és a 38-as kilométer között továbbá burkolatot javítanak, ezért itt is korlátozásra kell számítani!

Az 53-as főúton szegély takarítás miatt a 27-es és a 29-es kilométer között, Kiskunhalas térségében a forgalom irányonként váltakozva, félpályás korlátozás mellett tud haladni.

Az 54-es főúton Jakabszállás közelében kaszálnak. A 19-es kilométertől a 36-os kilométerig jelzőőrös irányításra és sávzárásra készüljenek!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.

Időjárás

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 126 centiméter, a víz hőmérséklete 22,8 Celsius, Tassnál 178 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

