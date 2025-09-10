Autósok figyelem! Ezeken a főutakon forgalomkorlátozásra kell számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Az 5-ös főúton,

– Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.

Az 52-es főúton, Kecskemét és Solt között a 17-es és a 50-es kilométer között kaszálnak, ezért félpályás korlátozásra kell készülni.

– a 37-es és a 38-as kilométer között továbbá burkolatot javítanak, ezért itt is korlátozásra kell számítani!

Az 53-as főúton szegély takarítás miatt a 27-es és a 29-es kilométer között, Kiskunhalas térségében a forgalom irányonként váltakozva, félpályás korlátozás mellett tud haladni.

Az 54-es főúton Jakabszállás közelében kaszálnak. A 19-es kilométertől a 36-os kilométerig jelzőőrös irányításra és sávzárásra készüljenek!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.