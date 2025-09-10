2 órája
Autósok figyelem! Ezeken a főutakon forgalomkorlátozásra kell számítani
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
– Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 kilométer között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
Az 5-ös főúton,
– Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében egy sávon, irányonként váltakozva a halad a forgalom.
Az 52-es főúton, Kecskemét és Solt között a 17-es és a 50-es kilométer között kaszálnak, ezért félpályás korlátozásra kell készülni.
– a 37-es és a 38-as kilométer között továbbá burkolatot javítanak, ezért itt is korlátozásra kell számítani!
Az 53-as főúton szegély takarítás miatt a 27-es és a 29-es kilométer között, Kiskunhalas térségében a forgalom irányonként váltakozva, félpályás korlátozás mellett tud haladni.
Az 54-es főúton Jakabszállás közelében kaszálnak. A 19-es kilométertől a 36-os kilométerig jelzőőrös irányításra és sávzárásra készüljenek!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamiontilalom szeptember 13-án szombaton 22.00 órától, vasárnap 22.00-ig tart majd.
Időjárás
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 126 centiméter, a víz hőmérséklete 22,8 Celsius, Tassnál 178 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Boróka Patika (Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
