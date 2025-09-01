Közúti munkálatok miatt lassabban halad a forgalom ezeken a szakaszon

3 órája
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a Röszke felé vezető oldalon, Inárcs és Lajosmizse, a 36-os és a 41-es kilométer között, valamint Kecskemét térségében a 83-as és 87-es km között is vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 87-es és a 70-es kilométer között, valamint Balástya térségében a 146-os és a 140-es kilométer között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a külső sávban burkolati jeleket festenek a kora délutáni órákban, (13.00-14.45-ig) illetve a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.
- az országhatár felé a 153-as kilométernél, illetve az ellenkező oldalon a 164-es kilométer környezetében javítják a burkolatot, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (09.00-17.00-ig)
Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 182 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
