A sztárséf édesanyja egy újfajta rendezvényt hívott életre a faluban – fotók
Soltszentimrén egy új hagyományt teremtett Bajuszné Baglyas Angéla. Szombaton első alkalommal hívta életre a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely amellett, hogy éltette a régi gasztronómiai hagyományokat, igazi közösségerősítő, közösségépítő program volt. Többen a közeli településekről érkeztek.
Bajuszné Baglyas Angéla szereti a régi idők tárgyait, évek óta gyűjti és óvja az utókor számára. A Nagyanyáink öröksége című közösségépítő rendezvényen sokan meg is csodálták az elődök által használt eszközöket. E hangulatos környezetben főttek bográcsban, kemencében a régi receptek alapján a finomságok.
A sztárséf is szívesen fogyasztja édesanyja ételeit
Soltszentimre központjában felpezsdült az élet szombaton. Bajuszné Baglyas Angéla rövid idő alatt megálmodta és megvalósította a Nagyanyáink öröksége elnevezésű rendezvényt. Elmondta: az ötletet elsősorban fia, Balog Martin, a híres sztárséf adta.
– Gyermekeim szeretik a főztömet, mikor hazajönnek, mindig örömmel fogyasztják az általam készített ételeket. Martin hiába olyan híres, járja az országot, és nyeri a versenyeket, nagyon sikeres a szakmájában, de mikor hazajön, mindig mondja, hogy „Anya, ez milyen finom!” Érzem és tudom, meg kell becsülni elődeink igazán jó receptjeit. Így például a nagyszülők recepttúráját – mondta Angéla, majd további érdekességeket osztott meg.
Közösségépítő esemény a Nagyanyáink öröksége
– Martinék már több helyi rendezvényt lebonyolítottak sikerrel itt, a faluban, gondoltam, nekem is sikerülhet. Olyanban gondolkoztam, ami nem pizza vagy hamburger, hanem régi hagyományos étkek. A nagymamák receptjei alapján. Így reggelinél tükörtojás, sült szalonna, sült hagyma, hajában krumpli, paprikás zsírral készült. Ebédnél pedig a régi finom étkek, lebbencs, töltött káposzta, húsleves, bableves, kenyérlángos és a hájas is terítékre került. Első alkalommal szerveztem meg a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely alapjaiban jól sikerült, de az egyértelműen érzékelhető volt, hogy a látogatók inkább az ebéd részére nyitottak. Ennek ellenére pozitívan értékelem, egy jó kis közösségépítő eseményt sikerült összehoznom! Mindenki jól érezte magát, elfogytak a finom étkek. Gondolkodom a folytatásban, de jövőre kicsit hamarabb, nyáron, a nagyanyáink világnapja alkalmából tartanám meg. A cél ugyanaz lenne, a jótékonysági ételfogyasztásból befolyt összeget jó célra fordítanánk. Idén helyi gyermekeseményt támogatunk – jegyezte meg Angéla
Őrzi a régi tárgyakat
A rendezvényen sok régi használati tárgyat állítottak ki, köztük konyhai bútorokat, eszközöket, valamint szüreteléshez használatos tárgyakat. Volt daráló, prés, kredenc, szódásüveg, sparhelt egyaránt.
– Már korábban elkezdtem gyűjtögetni a régi dolgokat. Sokat kaptam itt helyben, Soltszentimrén. Sikerült megvennem a központban egy több mint 100 éves épületet, ahol gyűjtöm a tárgyakat. Az eredeti célom egy tájház létrehozása volt, ez egyelőre még várat magára, de most ezen a rendezvényen ízelítőt mutattam be a régi tárgyakból a látogatóknak. Sokan örömmel nosztalgiáztak – tette hozzá.
Ma már kevesen főzik így a töltött káposztát
A rendezvényen töltött káposztát készített Soltszentimréről Hajdú Kapocs Erika. Elmondta: nagyszerűen érzik magukat, örülnek, hogy részesei lehetnek e hangulatos gasztronómiai eseménynek.
A régi gasztronómiai hagyományokat éltették SoltszentimrénFotók: Sebestyén Hajnalka
– Szívesen jöttünk, saját recept alapján töltött káposztát főztünk. Ez teljesen hagyományos étel. Én soha nem mosom ki a káposztát, meghagyom a savanyúságát. Csak vecsési káposztával dolgozom. Füstölt nyúlja és füstölt sonka van benne, rizzsel készül és ennyi – árulta el Erika., akinek gyorsan elfogyott a bográcsából a finomság.
Kenyérlángos kemencében
A helyiek mellett más településekről is érkeztek társaságok. Uszódról Bukros Miklós kenyérlángost sütött kemencében, régi hagyományos recept alapján.
– Balog Martint régóta ismerem, sokat tanultam tőle szakácsként, nagyra tartom a munkásságát. Ő hívott el a rendezvényre, nagyon jól érzem magam. Hagyományos receptúra alapján sütöm a kenyérlángost az általam készített, mobil kemencében. Vallom, nem kell túlbonyolítani, a régi recept alapján az egyszerű alapanyagokkal kell dolgozni. Emellett a rendezvény jótékonysági oldala is megfogott, amikor csak tehetem, én is segítem az arra érdemes nemes ügyeket –mesélte Miklós.
Keménylebbencs szeretettel
Szabadszállásról jött át Bence Gáborné és csapata, akik keménylebbencset főztek. A recept még a nagyanyjáé volt. A titkos összetevője az ismert alapanyagok mellett a szeretet.
– A régi hagyományos receptet követem. Nem úgy csináljuk, mint most napjainkban divat. Ez pirított tésztával készül, nem fehér tésztával – jegyezte meg Bence Gáborné.
Kovászos kenyér csak barátoknak
Szintén soltszentimrei Szücs Péter, aki erdész, de szabadidejében saját kovászos kenyereket süt. Kizárólag magának és a barátainak, szeretetből. Ebben az évben kezdett el kenyeret sütni, de nagyon szereti. Egy hónapig kísérletezett, mire jó lett a kovász. A rendezvényre is hozott az ízletes kenyérből. Elmondta: nagyon jól érzi magát, vidám a közösség, örül az újabb közösségi eseménynek.
