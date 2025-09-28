szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyanyáink öröksége

2 órája

A sztárséf édesanyja egy újfajta rendezvényt hívott életre a faluban – fotók

Címkék#főzés#Nagyanyáink örökség#Balog Martin

Soltszentimrén egy új hagyományt teremtett Bajuszné Baglyas Angéla. Szombaton első alkalommal hívta életre a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely amellett, hogy éltette a régi gasztronómiai hagyományokat, igazi közösségerősítő, közösségépítő program volt. Többen a közeli településekről érkeztek.

Sebestyén Hajnalka

Bajuszné Baglyas Angéla szereti a régi idők tárgyait, évek óta gyűjti és óvja az utókor számára. A Nagyanyáink öröksége című közösségépítő rendezvényen sokan meg is csodálták az elődök által használt eszközöket. E hangulatos környezetben főttek bográcsban, kemencében a régi receptek alapján a finomságok. 

nagyanyáink örökségei főttek a bográcsokban,
Nagyanyáink örökségét éltették Soltszentimrén
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A sztárséf is szívesen fogyasztja édesanyja ételeit

Soltszentimre központjában felpezsdült az élet szombaton. Bajuszné Baglyas Angéla rövid idő alatt megálmodta és megvalósította a Nagyanyáink öröksége elnevezésű rendezvényt. Elmondta: az ötletet elsősorban fia, Balog Martin, a híres sztárséf adta. 

– Gyermekeim szeretik a főztömet, mikor hazajönnek, mindig örömmel fogyasztják az általam készített ételeket. Martin hiába olyan híres, járja az országot, és nyeri a versenyeket, nagyon sikeres a szakmájában, de mikor hazajön, mindig mondja, hogy „Anya, ez milyen finom!” Érzem és tudom, meg kell becsülni elődeink igazán jó receptjeit. Így például a nagyszülők recepttúráját – mondta Angéla, majd további érdekességeket osztott meg.

Közösségépítő esemény a Nagyanyáink öröksége

– Martinék már több helyi rendezvényt lebonyolítottak sikerrel itt, a faluban, gondoltam, nekem is sikerülhet. Olyanban gondolkoztam, ami nem pizza vagy hamburger, hanem régi hagyományos étkek. A nagymamák receptjei alapján. Így reggelinél tükörtojás, sült szalonna, sült hagyma, hajában krumpli, paprikás zsírral készült. Ebédnél pedig a régi finom étkek, lebbencs, töltött káposzta, húsleves, bableves, kenyérlángos és a hájas is terítékre került. Első alkalommal szerveztem meg a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely alapjaiban jól sikerült, de az egyértelműen érzékelhető volt, hogy a látogatók inkább az ebéd részére nyitottak. Ennek ellenére pozitívan értékelem, egy jó kis közösségépítő eseményt sikerült összehoznom! Mindenki jól érezte magát, elfogytak a finom étkek. Gondolkodom a folytatásban, de jövőre kicsit hamarabb, nyáron, a nagyanyáink világnapja alkalmából tartanám meg. A cél ugyanaz lenne, a jótékonysági ételfogyasztásból befolyt összeget jó célra fordítanánk. Idén helyi gyermekeseményt támogatunk – jegyezte meg Angéla

Őrzi a régi tárgyakat

A rendezvényen sok régi használati tárgyat állítottak ki, köztük konyhai bútorokat, eszközöket, valamint szüreteléshez használatos tárgyakat. Volt daráló, prés, kredenc, szódásüveg, sparhelt egyaránt.

– Már korábban elkezdtem gyűjtögetni a régi dolgokat. Sokat kaptam itt helyben, Soltszentimrén. Sikerült megvennem a központban egy több mint 100 éves épületet, ahol gyűjtöm a tárgyakat. Az eredeti célom egy tájház létrehozása volt, ez egyelőre még várat magára, de most ezen a rendezvényen ízelítőt mutattam be a régi tárgyakból a látogatóknak. Sokan örömmel nosztalgiáztak – tette hozzá.

Ma már kevesen főzik így a töltött káposztát

A rendezvényen töltött káposztát készített Soltszentimréről Hajdú Kapocs Erika. Elmondta: nagyszerűen érzik magukat, örülnek, hogy részesei lehetnek e hangulatos gasztronómiai eseménynek. 

A régi gasztronómiai hagyományokat éltették Soltszentimrén

Fotók: Sebestyén Hajnalka

– Szívesen jöttünk, saját recept alapján töltött káposztát főztünk. Ez teljesen hagyományos étel. Én soha nem mosom ki a káposztát, meghagyom a savanyúságát. Csak vecsési káposztával dolgozom. Füstölt nyúlja és füstölt sonka van benne, rizzsel készül és ennyi – árulta el Erika., akinek gyorsan elfogyott a bográcsából a finomság. 

Kenyérlángos kemencében

A helyiek mellett más településekről is érkeztek társaságok. Uszódról Bukros Miklós kenyérlángost sütött kemencében, régi hagyományos recept alapján. 

– Balog Martint régóta ismerem, sokat tanultam tőle szakácsként, nagyra tartom a munkásságát. Ő hívott el a rendezvényre, nagyon jól érzem magam. Hagyományos receptúra alapján sütöm a kenyérlángost az általam készített, mobil kemencében. Vallom, nem kell túlbonyolítani, a régi recept alapján az egyszerű alapanyagokkal kell dolgozni. Emellett a rendezvény jótékonysági oldala is megfogott, amikor csak tehetem, én is segítem az arra érdemes nemes ügyeket –mesélte Miklós.

Keménylebbencs szeretettel

Szabadszállásról jött át Bence Gáborné és csapata, akik keménylebbencset főztek. A recept még a nagyanyjáé volt. A titkos összetevője az ismert alapanyagok mellett a szeretet. 

– A régi hagyományos receptet követem. Nem úgy csináljuk, mint most napjainkban divat. Ez pirított tésztával készül, nem fehér tésztával – jegyezte meg Bence Gáborné.

Kovászos kenyér csak barátoknak

Szintén soltszentimrei Szücs Péter, aki erdész, de szabadidejében saját kovászos kenyereket süt. Kizárólag magának és a barátainak, szeretetből. Ebben az évben kezdett el kenyeret sütni, de nagyon szereti. Egy hónapig kísérletezett, mire jó lett a kovász. A rendezvényre is hozott az ízletes kenyérből. Elmondta: nagyon jól érzi magát, vidám a közösség, örül az újabb közösségi eseménynek. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu