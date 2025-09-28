A sztárséf édesanyja egy újfajta rendezvényt hívott életre a faluban – fotók

Bajuszné Baglyas Angéla szereti a régi idők tárgyait, évek óta gyűjti és óvja az utókor számára. A Nagyanyáink öröksége című közösségépítő rendezvényen sokan meg is csodálták az elődök által használt eszközöket. E hangulatos környezetben főttek bográcsban, kemencében a régi receptek alapján a finomságok.

Nagyanyáink örökségét éltették Soltszentimrén

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A sztárséf is szívesen fogyasztja édesanyja ételeit

Soltszentimre központjában felpezsdült az élet szombaton. Bajuszné Baglyas Angéla rövid idő alatt megálmodta és megvalósította a Nagyanyáink öröksége elnevezésű rendezvényt. Elmondta: az ötletet elsősorban fia, Balog Martin, a híres sztárséf adta.

– Gyermekeim szeretik a főztömet, mikor hazajönnek, mindig örömmel fogyasztják az általam készített ételeket. Martin hiába olyan híres, járja az országot, és nyeri a versenyeket, nagyon sikeres a szakmájában, de mikor hazajön, mindig mondja, hogy „Anya, ez milyen finom!” Érzem és tudom, meg kell becsülni elődeink igazán jó receptjeit. Így például a nagyszülők recepttúráját – mondta Angéla, majd további érdekességeket osztott meg.

Közösségépítő esemény a Nagyanyáink öröksége

– Martinék már több helyi rendezvényt lebonyolítottak sikerrel itt, a faluban, gondoltam, nekem is sikerülhet. Olyanban gondolkoztam, ami nem pizza vagy hamburger, hanem régi hagyományos étkek. A nagymamák receptjei alapján. Így reggelinél tükörtojás, sült szalonna, sült hagyma, hajában krumpli, paprikás zsírral készült. Ebédnél pedig a régi finom étkek, lebbencs, töltött káposzta, húsleves, bableves, kenyérlángos és a hájas is terítékre került. Első alkalommal szerveztem meg a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely alapjaiban jól sikerült, de az egyértelműen érzékelhető volt, hogy a látogatók inkább az ebéd részére nyitottak. Ennek ellenére pozitívan értékelem, egy jó kis közösségépítő eseményt sikerült összehoznom! Mindenki jól érezte magát, elfogytak a finom étkek. Gondolkodom a folytatásban, de jövőre kicsit hamarabb, nyáron, a nagyanyáink világnapja alkalmából tartanám meg. A cél ugyanaz lenne, a jótékonysági ételfogyasztásból befolyt összeget jó célra fordítanánk. Idén helyi gyermekeseményt támogatunk – jegyezte meg Angéla