Hatalmas veszteség érte Nagykőröst, elhunyt a város önkormányzati képviselője

Súlyos veszteség érte Nagykőrös lakosságát és közösségét. Elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő, aki hosszú éveken át szolgálta a várost.

A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő

Forrás: Körtvélyesi Attila Facebook-oldala

Nagy Balázs önkormányzati képviselő munkáját mindig a közjó határozta meg

Körtvélyesi Attila polgármester megható szavakkal búcsúzott a közösségi médiában kollégájától.

„Munkáját mindig a helyiek iránti elköteleződés, a párbeszédre való nyitottság és a közjó szolgálata határozta meg. Képviselőként nemcsak döntéshozó volt, hanem aktív jelenléttel, személyes törődéssel segítette a rábízott körzet lakóit. Az ő elvesztése nemcsak a képviselő-testületet, hanem a város közösségét is súlyos veszteségként éri. Személye és munkája hiányozni fog mindannyiunknak – írta a városvezető.

Körtvélyesi Attila együttérzését és őszinte részvétét is kifejezte Nagy Balázs családja és szerettei felé.

„Balázs, köszönöm Neked azt a csendes erőt, amellyel mellettem álltál. Társ voltál a munkában, és maradsz a szívemben. Nem búcsúzom el végleg. Csak megállok egy percre. Csendben. Érted” – írta Körtvélyesi Attila polgármester.