Hatalmas veszteség érte Nagykőröst, elhunyt a város önkormányzati képviselője

#Nagykőrös#elhunyt#gyász#önkormányzati képviselő

Gyászol Nagykőrös. A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő.

Vizi Zalán

Súlyos veszteség érte Nagykőrös lakosságát és közösségét. Elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő, aki hosszú éveken át szolgálta a várost.

Elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő Nagykőrösön
A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő
Forrás: Körtvélyesi Attila Facebook-oldala

Nagy Balázs önkormányzati képviselő munkáját mindig a közjó határozta meg

Körtvélyesi Attila polgármester megható szavakkal búcsúzott a közösségi médiában kollégájától. 

„Munkáját mindig a helyiek iránti elköteleződés, a párbeszédre való nyitottság és a közjó szolgálata határozta meg. Képviselőként nemcsak döntéshozó volt, hanem aktív jelenléttel, személyes törődéssel segítette a rábízott körzet lakóit. Az ő elvesztése nemcsak a képviselő-testületet, hanem a város közösségét is súlyos veszteségként éri. Személye és munkája hiányozni fog mindannyiunknak – írta a városvezető.

Körtvélyesi Attila együttérzését és őszinte részvétét is kifejezte Nagy Balázs családja és szerettei felé.  

„Balázs, köszönöm Neked azt a csendes erőt, amellyel mellettem álltál. Társ voltál a munkában, és maradsz a szívemben. Nem búcsúzom el végleg. Csak megállok egy percre. Csendben. Érted” – írta Körtvélyesi Attila polgármester.

