Vizet fakasztanak a belváros szívében, új életre kel a sokak által jól ismert Művészetek kútja
Kecskeméten, a Kéttemplom közben álló különleges alkotás hosszú évek némasága után újra csobogni készül. A Kaszap Táltos Kávézó tisztította meg és általuk éledhet újra a Művészetek kútja, hogy a belváros még inkább a művészet és a közösség találkozásának helyszíne lehessen.
A belváros egyik legkülönlegesebb pontja, a Kéttemplom közben álló Művészetek kútja hosszú évek óta némán állt, de most újra életre kel. A Kaszap Táltos Kávézó alapítói nemcsak a kávézás élményét kínálják, hanem a környezetükért is tesznek, ahogyan azt Hódi Gergő, a kávézó alapítója is írta Facebook-posztjában.
A Művészetek kútja újra életre kel Kecskemét szívében a kávézó jóvoltából
A kecskeméti szórakozási lehetőségek központja a Kéttemplom köz, ahol a környezet nemsoká még szebb lesz a Kaszap Táltos Kávézó jóvoltából.
A Kerényi József által tervezett Művészetek kútja, amit biztosan sokan ismernek, már nagyon régóta vízcsobogás nélkül áll a városban. Hódi Gergő, a kávézó alapítója a környék hangulatának fokozása érdekében ismét üzembe szeretné helyezni ezt a műalkotást, amely egy tisztelgés Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh és Csontváry előtt.
Amikor megnyitottuk a Kaszap Táltos Kávézót rögtön tudtuk: nemcsak egy kávézóért dolgozunk, hanem a környezetéért is
– írta az alapító.
A folyamat már javában zajlik
A kutat már ők saját maguk megtisztították, és az elmúlt hónapokban már több illetékessel is egyeztettek, hogy felelős vízhasználat mellett valósulhasson meg a kút működtetése.
Hisznek abban, hogy a belváros szíve akkor dobban igazán, ha benne a múlt és a jelen értékei találkoznak. A céljuk, hogy a Kéttemplom köz egy olyan hely legyen, ahol nemcsak sétálni jó, hanem ahol a víz hangja, a művészet és az emberek találkozása együtt alkot élményt – írta Hódi Gergő.
