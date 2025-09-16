szeptember 16., kedd

Felújítás

1 órája

Vizet fakasztanak a belváros szívében, új életre kel a sokak által jól ismert Művészetek kútja

Címkék#Kéttemplom köz#Kaszap Táltos Kávézó#Művészetek kútja

Kecskeméten, a Kéttemplom közben álló különleges alkotás hosszú évek némasága után újra csobogni készül. A Kaszap Táltos Kávézó tisztította meg és általuk éledhet újra a Művészetek kútja, hogy a belváros még inkább a művészet és a közösség találkozásának helyszíne lehessen.

Brockmeyer Sophie Isabella

A belváros egyik legkülönlegesebb pontja, a Kéttemplom közben álló Művészetek kútja hosszú évek óta némán állt, de most újra életre kel. A Kaszap Táltos Kávézó alapítói nemcsak a kávézás élményét kínálják, hanem a környezetükért is tesznek, ahogyan azt Hódi Gergő, a kávézó alapítója is írta Facebook-posztjában. 

Művészetek kútja Kecskeméten, Kecskemét különleges pontja,
A Művészetek kútja hosszú évek óta némán áll
Forrás: kecskemet.hu

A Művészetek kútja újra életre kel Kecskemét szívében a kávézó jóvoltából

A kecskeméti szórakozási lehetőségek központja a Kéttemplom köz, ahol a környezet nemsoká még szebb lesz a Kaszap Táltos Kávézó jóvoltából. 

A Kerényi József által tervezett Művészetek kútja, amit biztosan sokan ismernek, már nagyon régóta vízcsobogás nélkül áll a városban. Hódi Gergő, a kávézó alapítója a környék hangulatának fokozása érdekében ismét üzembe szeretné helyezni ezt a műalkotást, amely egy tisztelgés Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh és Csontváry előtt. 

Amikor megnyitottuk a Kaszap Táltos Kávézót rögtön tudtuk: nemcsak egy kávézóért dolgozunk, hanem a környezetéért is

– írta az alapító. 

A folyamat már javában zajlik

A kutat már ők saját maguk megtisztították, és az elmúlt hónapokban már több illetékessel is egyeztettek, hogy felelős vízhasználat mellett valósulhasson meg a kút működtetése. 

Hisznek abban, hogy a belváros szíve akkor dobban igazán, ha benne a múlt és a jelen értékei találkoznak. A céljuk, hogy a Kéttemplom köz egy olyan hely legyen, ahol nemcsak sétálni jó, hanem ahol a víz hangja, a művészet és az emberek találkozása együtt alkot élményt – írta Hódi Gergő. 

 

