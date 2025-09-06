Szüreti Mulatság
1 órája
Felrobbantotta a hangulatot a motoros show, tátott szájjal nézte a közönség – fotók, videó
A Helvéciai Szüreti Mulatság pénteki nyitónapjának idén is a legnagyobb látványossága a motoros show volt. Az óriási tömeg ámulva nézte az izgalmas bemutatót.
Csepeli Károly önkormányzati képviselő, a Helvéciai Motorosok Baráti körének vezetője szervezi meg minden évben a motoros show-t, melynek főszereplője Tápai Tamás kaszkadőr.
A Kiskőrösi úton hatalmas tömeg nézte végig a látványelemekben gazdag műsort, melyet motoros felvonulás követett.
Motoros show a helvéciai szüreti napokonFotók: Bús Csaba
