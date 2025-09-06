szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Szüreti Mulatság

1 órája

Felrobbantotta a hangulatot a motoros show, tátott szájjal nézte a közönség – fotók, videó

Címkék#baon videó#Helvéciai Motorosok Baráti körének#Helvéciai Szüreti Mulatság

A Helvéciai Szüreti Mulatság pénteki nyitónapjának idén is a legnagyobb látványossága a motoros show volt. Az óriási tömeg ámulva nézte az izgalmas bemutatót.

Sebestyén Hajnalka

Csepeli Károly önkormányzati képviselő, a Helvéciai Motorosok Baráti körének vezetője szervezi meg minden évben a motoros show-t, melynek főszereplője Tápai Tamás kaszkadőr.

motoros show, Helvéciai Szüreti Mulatság,
Felrobbantotta a hangulatot a motoros show
Fotó: Bús Csaba

A Kiskőrösi úton hatalmas tömeg nézte végig a látványelemekben gazdag műsort, melyet motoros felvonulás követett.

Motoros show a helvéciai szüreti napokon

Fotók: Bús Csaba
