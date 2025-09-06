Esélye sem volt a motorosnak, forrnak az indulatok az állatkínzás miatt

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy borzalmas motorbaleset történt az 54-es főúton, mindent megtesznek a szakemberek Roziért, illetve, hogy szüreti hagyományokat ünnepelnek Bács-Kiskunban.

Halálos motorbaleset történt Jakabszállásnál

Hamarosan kamerák pásztázzák az utasokat, de a súlyos bírság a sofőrt terheli

Szeptember 18-tól az utakon lévő kamerák már nemcsak a gyorshajtást nézik. Ellenőrzik, hogy a biztonsági övet bekapcsolták-e az autóban ülők. Ha nem, egy család akár több százezret is fizethet büntetésként.

Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek, óriási felháborodást keltett a tiszaalpári állatkínzó ítélete

Óriási felháborodást váltott ki a tiszaalpári állatkínzó 425 ezres pénzbüntetése. Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek az állatkínzás miatt.

Két napon át ünnepel Helvécia, tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt

Pénteken vette kezdetét Helvécia legnagyobb ünnepe. Immár 31. alkalommal hívták életre a Helvéciai Szüreti Mulatságot, mely idén is kétnapos. Pénteken a 125 éves posta, a díjátadások álltak a megnyitó középpontjában. A rendezvényt megtisztelte a négy napja kinevezett svájci nagykövet is.

Sok csúnya baleset történt már abból, hogy figyelmen kívül hagyták ezt a járművet

Ugyan sok esetben egyszerűek a közlekedési szituációk, a tapasztalatlan sofőrök könnyen hibázhatnak, ha nem fordítanak kellő figyelmet a KRESZ-szabályokra.

Életet mentett egy hős rendőr, akciófilmbe illő pillanatok játszódtak le

Drámai percek játszódtak le Ballószögön, amikor egy autó megállíthatatlanul az akácerdőbe hajtott. A rendőr szabadidejében, családjával utazva, habozás nélkül cselekedett – ez mentette meg a sofőr életét.

A szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget ünnepelik Kiskőrösön

Ismét együtt ünnepelték a szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget Kiskőrösön. Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok immár 31. alkalommal.

Felrobbantotta a hangulatot a motoros show, tátott szájjal nézte a közönség

A Helvéciai Szüreti Mulatság pénteki nyitónapjának idén is a legnagyobb látványossága a motoros show volt. Az óriási tömeg ámulva nézte az izgalmas bemutatót.