Esélye sem volt a motorosnak, forrnak az indulatok az állatkínzás miatt
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy óriási felháborodást keltett az állatkínzó ítélete, tragikus motorbaleset történt Jakabszállásnál, illetve, hogy a miskei gyermekgyilkosság ügyében újabb részleteket osztott meg egy önkéntes.
Hamarosan kamerák pásztázzák az utasokat, de a súlyos bírság a sofőrt terheli
Szeptember 18-tól az utakon lévő kamerák már nemcsak a gyorshajtást nézik. Ellenőrzik, hogy a biztonsági övet bekapcsolták-e az autóban ülők. Ha nem, egy család akár több százezret is fizethet büntetésként.
Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek, óriási felháborodást keltett a tiszaalpári állatkínzó ítélete
Óriási felháborodást váltott ki a tiszaalpári állatkínzó 425 ezres pénzbüntetése. Politikusok és állatvédők is börtönt követelnek az állatkínzás miatt.
Két napon át ünnepel Helvécia, tisztelettel adóznak a szőlőművelő őseik előtt
Pénteken vette kezdetét Helvécia legnagyobb ünnepe. Immár 31. alkalommal hívták életre a Helvéciai Szüreti Mulatságot, mely idén is kétnapos. Pénteken a 125 éves posta, a díjátadások álltak a megnyitó középpontjában. A rendezvényt megtisztelte a négy napja kinevezett svájci nagykövet is.
Sok csúnya baleset történt már abból, hogy figyelmen kívül hagyták ezt a járművet
Ugyan sok esetben egyszerűek a közlekedési szituációk, a tapasztalatlan sofőrök könnyen hibázhatnak, ha nem fordítanak kellő figyelmet a KRESZ-szabályokra.
Életet mentett egy hős rendőr, akciófilmbe illő pillanatok játszódtak le
Drámai percek játszódtak le Ballószögön, amikor egy autó megállíthatatlanul az akácerdőbe hajtott. A rendőr szabadidejében, családjával utazva, habozás nélkül cselekedett – ez mentette meg a sofőr életét.
A szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget ünnepelik Kiskőrösön
Ismét együtt ünnepelték a szüreti hagyományokat és a nemzetiségi sokszínűséget Kiskőrösön. Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok immár 31. alkalommal.
Felrobbantotta a hangulatot a motoros show, tátott szájjal nézte a közönség
A Helvéciai Szüreti Mulatság pénteki nyitónapjának idén is a legnagyobb látványossága a motoros show volt. Az óriási tömeg ámulva nézte az izgalmas bemutatót.
Motorbaleset: szabálytalanul előző autós miatt halt meg a motoros, esélye sem volt a túlélésre
Borzalmas tragédia történt szombat dél körül az 54-es főúton, Jakabszállás közelében. Egy 46 éves helvéciai férfi szörnyethalt, amikor motorjával frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóval, majd az ütközés következtében árokba zuhant.
Vérfagyasztó részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkosságról, őszintén mesélt egy apuka
Egy egész országot sokkolt a tragédia. A miskei gyermekgyilkosság ügyében újabb részleteket osztott meg egy önkéntes, aki édesapaként vett részt a kutatásban.
Roziért dobog most az ország szíve, így ápolják a megkínzott kutyát
Mindent megtesznek a szakemberek. Rozi, az autó után vonszolt kutya súlyos sérülésekkel gyógyul a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában.