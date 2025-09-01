4 órája
Lemoshatatlan igazság: sok mosószer közel sem tudja azt, amit ígér
Érdemes tisztában lenni azzal, milyen terméket választunk ruháink tisztán tartásához. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 72 különböző mosószert tesztelt, és komoly eltéréseket talált mind a tisztítóhatás, mind az ár tekintetében.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma három kategóriában – 39 folyékony mosószer, 14 mosópor és 19 mosókapszula – végzett részletes összehasonlító vizsgálatokat. Több esetben hatósági eljárás is indul, mert a termék címkéje nem tükrözte pontosan annak valódi összetételét.
A mosószerek tényleges hatékonysága igen eltérő
A laboratórium többek között a felületaktív anyagok arányát is mérte, amely meghatározza, hogy egy termék mennyi ténylegesen hatékony tisztító összetevőt tartalmaz. A koncentrációk igen eltérőek voltak: a sómentes összes felületaktívanyag-tartalom például
- folyékony mosószereknél 3–43 százalék,
- mosóporoknál 2–13 százalék,
- míg kapszuláknál 3–82 százalék között mozgott.
Mennyibe kerül egy mosás?
A vizsgálat a fogyasztói költségekre is kiterjedt: egy mosás ára a gyártó által javasolt adagolás szerint
- folyékony mosószereknél 29 és 244 forint,
- mosóporoknál 43 és 198 forint,
- mosókapszuláknál pedig 56 és 324 forint között változik.
A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a hatékony vásárlási döntéshez nemcsak az ár, hanem a hatóanyag-tartalom is fontos szempont.
Félrevezető címkék miatt eljárás indult
A tesztek ugyanakkor nemcsak tájékoztató célokat szolgáltak: amennyiben a termék összetevőire vonatkozó címkézés félrevezetőnek bizonyult, a hatóság eljárást indított az érintett vállalkozásokkal szemben.
Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke hangsúlyozta: a részletes eredmények és összehasonlító táblázatok elérhetők a hatóság honlapján, ahol a fogyasztók átlátható információk alapján hozhatják meg vásárlási döntéseiket.
