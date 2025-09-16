Életveszélyes mogyorókrém került a boltokba, sürgős figyelmeztetést adott ki a hatóság

Súlyos élelmiszerbiztonsági problémára derült fény: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden bejelentette, hogy egy Törökországból importált mogyorókrémet azonnali hatállyal visszahívnak a boltokból.

Életveszélyes mogyorókrém került a boltokba

Fotó: nkfh.gov.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett figyelmeztetés szerint a termék olyan allergéneket – mogyorót, pisztáciát és mandulát – tartalmaz, amelyeket a gyártó nem tüntetett fel a csomagoláson. Ez komoly veszélyt jelenthet az arra érzékeny fogyasztók számára.

Mit kell tudni a problémás mogyorókrémről?

Termék neve: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi / Gourmet Celebi mogyorókrém

Márka: Gourmet Celebi

Kiszerelés: 300 g

Tételszám: 8681334011195

Minőségmegőrzési idő: 2026. június 27.

Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. (Törökország)

Importőr: Akar GmbH (Németország)

A kifogásolt tételből egy német közvetítőn keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.

Mit tegyen a fogyasztó?

Az NKFH közölte: az érintett magyar vállalkozás (Arman Èlker Kft.) együttműködik a hatósággal, és saját hatáskörben már megkezdte a termék visszahívását. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtést, illetve a visszavitt termékek további kezelését (megsemmisítés vagy elszállítás).

Aki a fenti adatokkal megegyező mogyorókrémet vásárolt, semmiképp se fogyassza el azt! Az allergiás reakciók akár életveszélyesek is lehetnek az arra érzékenyeknél.

A terméket a vásárlás helyére lehet visszavinni, ahol a fogyasztók visszatérítést kaphatnak.

Korábbi termékvisszahívások

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság korábban Kínából származó szezámolaj és az indiai TRS Mild Madras Curry Powder miatt is termékvisszahívást rendelt el.