Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra
Egyre többen keresnek megfizethető, rugalmas és gyorsan felállítható otthonokat, amelyek kényelmes alternatívát kínálnak a hagyományos építkezéssel szemben. A mobilházakról szakember segítségével gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat!
Nem mindenki szeretne hosszú éveket várni egy új építésű ingatlanra, vagy végig küzdeni a hagyományos építkezés minden nehézségével, ha gyors és kényelmes megoldást keres akár rövid, akár hosszú távra. Éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kapnak a mobilházak és a szerelt vázszerkezetű lakóházak, amelyek egyszerre kínálnak elérhető, rugalmas és modern alternatívát – nyilatkozta a kecskeméti MHause Team Kft. szakembere. A mobilházakkal kapcsolatos kéréseinkben Csehi Márk, a Mobil Otthonom, Csehi Építő Kft. solti szakembere is segítségünkre volt.
Egy mobilház vételének folyamata és mozgatása
Ez a folyamat nem olyan bonyolult, mint amilyennek azt elsőre gondolnánk. Solton például a vevők 9-től 17 óráig választhatnak a házakból. Állandó készlettel várnak mindenkit, általában 40-50 darab mobilházzal. Aki személyesen ellátogat a telephelyre, azonnali készletről tud választani. Ha kiválasztotta a számára leginkább megfelelőt, akár 1-2 napon belül ki is tudják szállítani a megadott címre.
A mobilházak mozgatása pedig nagyon egyszerű. Akár egy munkagéppel vagy traktorral könnyedén mozgatható. Ha a helyszínen valami felett át kell emelni, például kapu, akár daruzható is – mondta Csehi Márk.
Mire vehetünk fel hitelt, és mire nem?
A kecskeméti MHause Kft-ben jelenleg kétféle mobilház érhető el.
- Használt mobilházak – alvázra épített, kerekekkel mozgatható, kiváló minőségű, hőszigetelt otthonok. Ezek bruttó 24–42 négyzetméter között elérhetők, teljes berendezéssel, azonnal költözhető állapotban. Nagy előnyük, hogy gyorsan és kedvező áron biztosítanak teljes értékű lakhatást, nyaralót vagy átmeneti megoldást.
- Gaia Zafír Lakóházak – szerelt vázszerkezetű, beton alapra épített modern lakóépületek, amelyek külső megjelenésükben is megfelelnek a településképi elvárásoknak országosan. Nemes vakolattal ellátva harmonikusan illeszkednek a településképbe, és megjelenésükben egy modern családi ház színvonalát hozzák. Moduláris rendszerben 40–100 négyzetméter között kínálnak hosszú távú, értéknövelő otthont.
Lakáshitel
Ezek közül a klasszikus mobilházakra sajnos jelenleg nem érhető el banki lakáshitel, hiszen ezek jogilag nem minősülnek ingatlannak. Ugyanakkor a Zafír Lakóházak – mivel beton alapra épülnek és építési engedéllyel rendelkeznek – már a lakóingatlan kategóriába tartoznak, így ezeknél a hagyományos lakáshitel és az államilag támogatott lakáshitel is elérhető lehet.
Otthon Start Program
Mobilházra közvetlenül nem, a Zafír Lakóházakra viszont – mivel megfelelnek az építési és településképi előírásoknak – már felvehető az Otthon Start-lakáshitel. Így azok számára, akik szeretnének állami programmal élni, a Gaia termékcsalád biztosítja azt a megoldást, amit sok család keres. Az Otthon Start Program részleteiről korábbi cikkeinkben olvashat.
Más hitellehetőségek
Mobilházaknál szóba jöhet személyi kölcsön vagy családi finanszírozás, hiszen árban jóval kedvezőbbek. A Zafír Lakóházaknál viszont teljes körű banki hitel és támogatott konstrukciók is elérhetők.
A mobilházak átlagos ára
Egy használt mobilház már 5–8 millió forint között megvásárolható. A Zafír Lakóházak ára nettó 18,9 millió forinttól indul, és a kapcsolódó költségekkel és engedélyekkel együtt is egy elérhető, prémium színvonalú otthonba költözhet az ember akár 6 hónap alatt. Modulmérettől és felszereltségtől függően a lakóterület akár 100 négyzetméterig is bővíthető.
– A bemutatóponton mindenki közvetlenül megtapasztalhatja a két megoldás közötti különbséget, és részletes tájékoztatást kap az aktuális hitel- és támogatási lehetőségekről is – mondta el a MHause Team képviselete.
