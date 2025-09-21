Megfizethető otthon rövid határidővel, utánajártunk, jár-e hitel a mobilházakra

Nem mindenki szeretne hosszú éveket várni egy új építésű ingatlanra, vagy végig küzdeni a hagyományos építkezés minden nehézségével, ha gyors és kényelmes megoldást keres akár rövid, akár hosszú távra. Éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kapnak a mobilházak és a szerelt vázszerkezetű lakóházak, amelyek egyszerre kínálnak elérhető, rugalmas és modern alternatívát – nyilatkozta a kecskeméti MHause Team Kft. szakembere. A mobilházakkal kapcsolatos kéréseinkben Csehi Márk, a Mobil Otthonom, Csehi Építő Kft. solti szakembere is segítségünkre volt.

A mobilházakról szakember segítségével gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat

Fotó: MHause Team Kft.

Egy mobilház vételének folyamata és mozgatása

Ez a folyamat nem olyan bonyolult, mint amilyennek azt elsőre gondolnánk. Solton például a vevők 9-től 17 óráig választhatnak a házakból. Állandó készlettel várnak mindenkit, általában 40-50 darab mobilházzal. Aki személyesen ellátogat a telephelyre, azonnali készletről tud választani. Ha kiválasztotta a számára leginkább megfelelőt, akár 1-2 napon belül ki is tudják szállítani a megadott címre.

A mobilházak mozgatása pedig nagyon egyszerű. Akár egy munkagéppel vagy traktorral könnyedén mozgatható. Ha a helyszínen valami felett át kell emelni, például kapu, akár daruzható is – mondta Csehi Márk.

Mire vehetünk fel hitelt, és mire nem?

A kecskeméti MHause Kft-ben jelenleg kétféle mobilház érhető el.