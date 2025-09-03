szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával / Videókkal

1 órája

Egy emberként gyászolja Miske a kis Hannát, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kislányra

Címkék#baon videó#gyilkosság#miskei kislány#rendőr#gyermek

Felfoghatatlan veszteség ért egy Bács-Kiskun megyei családot. Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.

Pozsgai Ákos

Ahogyan arról már beszámoltunk hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. Rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek együtt keresték a kislányt. Közben az is kiderült, hogy a kis Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, ekkor már sokan tartottak attól, hogy tragédia történhetett. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn késő este közölte hírt: a gyermek gyilkosság áldozata lett. A gyilkossággal a kis Hanna nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit kedden délelőtt elfogták

megemlékezés a meggyilkolt miskei kislányra
Megemlékezést tartottak a meggyilkolt miskei kislányra
Fotó: Pozsgai Ákos

Az elhunyt miskei kislányra a család házánál emlékeztek

Kedd este megemlékezést tartották annál a háznál, ahonnan a kislány eltűnt. A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt.

Megemlékezés a miskei kislányra

Fotók: Pozsgai Ákos

Megtudtuk tőle azt is, hogy több településről érkeztek megemlékezők Miskére. 

Dr. Serfőző Csaba, Miske polgármestere  is szólt az egybegyűltekhez. Hangsúlyozta, hogy emlékezni jöttek össze, emlékezniük is kell erre a szörnyű tragédiára, hogy ilyen soha többé ne történhessen. – Csöndben, méltón emlékezzünk erre az alig kétéves kislányra, és beszélgessünk utána, beszéljünk a problémáinkról – mondta a polgármester.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu