1 órája
Egy emberként gyászolja Miske a kis Hannát, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kislányra
Felfoghatatlan veszteség ért egy Bács-Kiskun megyei családot. Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.
Ahogyan arról már beszámoltunk hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. Rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek együtt keresték a kislányt. Közben az is kiderült, hogy a kis Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, ekkor már sokan tartottak attól, hogy tragédia történhetett. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn késő este közölte hírt: a gyermek gyilkosság áldozata lett. A gyilkossággal a kis Hanna nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit kedden délelőtt elfogták.
Az elhunyt miskei kislányra a család házánál emlékeztek
Kedd este megemlékezést tartották annál a háznál, ahonnan a kislány eltűnt. A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt.
Megemlékezés a miskei kislányraFotók: Pozsgai Ákos
Megtudtuk tőle azt is, hogy több településről érkeztek megemlékezők Miskére.
Dr. Serfőző Csaba, Miske polgármestere is szólt az egybegyűltekhez. Hangsúlyozta, hogy emlékezni jöttek össze, emlékezniük is kell erre a szörnyű tragédiára, hogy ilyen soha többé ne történhessen. – Csöndben, méltón emlékezzünk erre az alig kétéves kislányra, és beszélgessünk utána, beszéljünk a problémáinkról – mondta a polgármester.