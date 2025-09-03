Egy emberként gyászolja Miske a kis Hannát, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek a kislányra

Ahogyan arról már beszámoltunk hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. Rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek együtt keresték a kislányt. Közben az is kiderült, hogy a kis Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, ekkor már sokan tartottak attól, hogy tragédia történhetett. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn késő este közölte hírt: a gyermek gyilkosság áldozata lett. A gyilkossággal a kis Hanna nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit kedden délelőtt elfogták.

Megemlékezést tartottak a meggyilkolt miskei kislányra

Fotó: Pozsgai Ákos

Az elhunyt miskei kislányra a család házánál emlékeztek

Kedd este megemlékezést tartották annál a háznál, ahonnan a kislány eltűnt. A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt.