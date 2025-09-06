szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

3 órája

Vérfagyasztó részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkosságról, őszintén mesélt egy apuka

Címkék#gyermekgyilkosság#kutatómunka#kislány

Egy egész országot sokkolt a tragédia. A miskei gyermekgyilkosság ügyében újabb részleteket osztott meg egy önkéntes, aki édesapaként vett részt a kutatásban – ezekről a feol.hu számolt be.

Orosz Fanni Flóra

A mindössze 22 hónapos Hanna szeptember elsején, hétfőn reggel tűnt el miskei otthonából. A rendőrség, a polgárőrök, valamint speciális mentőegységek azonnal a kislány nyomába indultak, a település sportpályája mellett alakították ki a keresés központját. A kutatásban részt vett önkéntesek egyike, Lajos Bence hőkamerás drónnal segítette a munkát, most pedig beszámolt a miskei gyermekgyilkosság megrázó részleteiről.

miskei gyermekgyilkosság, megrázó részletek,
A miskei gyermekgyilkosság részletei egyre megrázóbbak
Fotó: Pozsgai Ákos

Drónokkal és kutyás mentőkkel keresték a kislányt

A hétfőn indult akcióban több szervezet vett részt, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 csapata is. A helyiek is segítettek, mindenki abban reménykedett, hogy a kislányt épségben találják meg.

Az esti órákban azonban már a kislány véres babakocsiját találták meg. A kis Hanna testét nem sokkal később, alig 300 méterre fedezték fel. A rendőrség azonnal leállította a keresést, és hajtóvadászatot indított az édesanya élettársa ellen.

A férfi másnapig bujkált, eközben kiderült, hogy korábban is többször agresszívan lépett fel a családdal szemben. A rendőrség kedden délelőtt fogta el, miután a szeretője bújtatta a hatóságok elől.

„Csak alszik” – de már halott volt

Az önkéntes beszámolója szerint 628 hektárt vizsgált át, drónja pedig több mint 22 kilométert repült az eltűnt gyermek keresése közben. A helyiek közül volt, aki arról számolt be: az elkövető egy rokonának azt mondta, a kislány „csak alszik”, holott akkor már halott volt.

Édesapaként kereste a kislányt – megrázó vallomás a miskei gyermekgyilkosságról

A miskei gyerekgyilkosság keresésében részt vevő önkéntes, Lajos Bence édesapaként is átélte a drámai órákat. Hőkamerás drónnal segítette a kutatást, miközben saját szavaival élve „sokk, letaglózottság, megrendültség és düh” kavargott benne. A keresés során megtalálták a kislány véres babakocsiját, majd nem sokkal később a mindössze 22 hónapos Hanna holttestét is.

A teljes megrázó vallomás a feol.hu oldalán olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu