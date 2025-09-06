Vérfagyasztó részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkosságról, őszintén mesélt egy apuka

A mindössze 22 hónapos Hanna szeptember elsején, hétfőn reggel tűnt el miskei otthonából. A rendőrség, a polgárőrök, valamint speciális mentőegységek azonnal a kislány nyomába indultak, a település sportpályája mellett alakították ki a keresés központját. A kutatásban részt vett önkéntesek egyike, Lajos Bence hőkamerás drónnal segítette a munkát, most pedig beszámolt a miskei gyermekgyilkosság megrázó részleteiről.

A miskei gyermekgyilkosság részletei egyre megrázóbbak

Drónokkal és kutyás mentőkkel keresték a kislányt

A hétfőn indult akcióban több szervezet vett részt, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület és a Kárpát 4x4 csapata is. A helyiek is segítettek, mindenki abban reménykedett, hogy a kislányt épségben találják meg.

Az esti órákban azonban már a kislány véres babakocsiját találták meg. A kis Hanna testét nem sokkal később, alig 300 méterre fedezték fel. A rendőrség azonnal leállította a keresést, és hajtóvadászatot indított az édesanya élettársa ellen.

A férfi másnapig bujkált, eközben kiderült, hogy korábban is többször agresszívan lépett fel a családdal szemben. A rendőrség kedden délelőtt fogta el, miután a szeretője bújtatta a hatóságok elől.

„Csak alszik” – de már halott volt

Az önkéntes beszámolója szerint 628 hektárt vizsgált át, drónja pedig több mint 22 kilométert repült az eltűnt gyermek keresése közben. A helyiek közül volt, aki arról számolt be: az elkövető egy rokonának azt mondta, a kislány „csak alszik”, holott akkor már halott volt.

Édesapaként kereste a kislányt – megrázó vallomás a miskei gyermekgyilkosságról

A miskei gyerekgyilkosság keresésében részt vevő önkéntes, Lajos Bence édesapaként is átélte a drámai órákat. Hőkamerás drónnal segítette a kutatást, miközben saját szavaival élve „sokk, letaglózottság, megrendültség és düh” kavargott benne. A keresés során megtalálták a kislány véres babakocsiját, majd nem sokkal később a mindössze 22 hónapos Hanna holttestét is.

