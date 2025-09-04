Bíróság elé állt a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja, döntöttek a KTE–Honvéd meccs sorsáról

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy most még támogathatjuk az 52-es főút felújítását, egy termékvisszahívásról is írtunk, illetve hogy miként döntött a bíróság a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának letartóztatásáról.

Fotó: Bús Csaba

Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját

Hanna tragédiája megrázta az országot. A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját elfogták, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Semmiképp se egye meg! Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű ételben, azonnal elrendelték a termékvisszahívást.

Centiken múlott négy autó frontális karambolja – hajmeresztő videón a tanulságos eset

Nagyon tanulságos videó látott napvilágot a minap. Több hiba okozott majdnem végzetes frontális balesetet az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi lehajtójánál. Az őrangyal ezúttal vigyázott mind a négy autós életére, ennek ellenére nem árt okulni az esetből.

Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról

Döntés született a KTE és a Honvéd félbeszakadt bajnoki meccsének sorsáról. A Kecskeméti TE hivatalos oldalán jelezte, hogy a találkozót a 28. perctől folytatják majd a csapatok, az is eldőlt, hogy mikor.

Közeleg a határidő – most még támogathatja az 52-es főút felújítását

Fontos határidő a szeptember 30. Eddig lehet ugyanis aláírni a petíciót az 52-es főút felújításáért.

Autólopási toplista: mutatjuk, honnan és milyen autókat visznek el a legtöbbször a tolvajok

Elgondolkodtató statisztikai adatsor látott napvilágot a minap. Amíg korábban ez a fővárosra volt jellemző, mostanság az autólopás egyre inkább vidéki probléma. Kecskemét is a toplista élén áll.

Súlyos járvány fenyegeti az állattartókat, ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz

A baromfik, díszmadarak és más tartott madarak is ápolást, odafigyelést igényelnek. Egyre inkább, hiszen új lendületet vett a tyúktetű fertőzés országszerte.