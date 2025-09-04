1 órája
Bíróság elé állt a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja, döntöttek a KTE–Honvéd meccs sorsáról
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról, hogy súlyos járvány fenyegeti az állattartókat, és arról is olvashat, hogy csütörtökön bíróság elé állt a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja.
Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját
Hanna tragédiája megrázta az országot. A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját elfogták, a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Rákkeltő festék miatt visszahívták ezt a népszerű ételt, semmiképp se egye meg!
Semmiképp se egye meg! Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű ételben, azonnal elrendelték a termékvisszahívást.
Centiken múlott négy autó frontális karambolja – hajmeresztő videón a tanulságos eset
Nagyon tanulságos videó látott napvilágot a minap. Több hiba okozott majdnem végzetes frontális balesetet az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi lehajtójánál. Az őrangyal ezúttal vigyázott mind a négy autós életére, ennek ellenére nem árt okulni az esetből.
Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról
Döntés született a KTE és a Honvéd félbeszakadt bajnoki meccsének sorsáról. A Kecskeméti TE hivatalos oldalán jelezte, hogy a találkozót a 28. perctől folytatják majd a csapatok, az is eldőlt, hogy mikor.
Közeleg a határidő – most még támogathatja az 52-es főút felújítását
Fontos határidő a szeptember 30. Eddig lehet ugyanis aláírni a petíciót az 52-es főút felújításáért.
Autólopási toplista: mutatjuk, honnan és milyen autókat visznek el a legtöbbször a tolvajok
Elgondolkodtató statisztikai adatsor látott napvilágot a minap. Amíg korábban ez a fővárosra volt jellemző, mostanság az autólopás egyre inkább vidéki probléma. Kecskemét is a toplista élén áll.
Súlyos járvány fenyegeti az állattartókat, ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz
A baromfik, díszmadarak és más tartott madarak is ápolást, odafigyelést igényelnek. Egyre inkább, hiszen új lendületet vett a tyúktetű fertőzés országszerte.
Szívszorító üzenetet hagyott a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja a miskei családnak
Két tragédia is megrázta az országot az elmúlt hetekben. A miskei gyermekgyilkosság nem az első eset volt, augusztus végén Nagydorogon egy kéthetes csecsemő holttestét találták meg a hatóságok.
Letartóztatás várhat a miskei kislány megölésével gyanúsított nevelőapára
Miskét megrázta a 22 hónapos kislány tragédiája, amelynek újabb részletei kerültek a nyilvánosság elé. A hatóságok már indítványozták a feltételezett gyermekgyilkos letartóztatását.
Feszült jelenet az Ázsia Expresszben: Curtis és Judit stoppolós kalandja sokakat meglepett
Curtis és felesége, Judit ismét emlékezetes pillanatokat szállítottak a TV2 műsorába. Az Ázsia Expressz szereplői ezúttal egy stoppolós feladat során keveredtek kínos helyzetbe.
A bányából a galambokon át a focipályáig – 90 éves lett a kitartásról és szeretetéről híres Balla Sándor
Kilenc évtizeddel ezelőtt indult el az az élettörténet, amely ma példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Balla Sándor már gyermekkorában megtapasztalta a munka terheit, fiatalon a száműzetés és a bányamunka kemény évei sem törték meg kitartását. Később kőművesként dolgozott, szenvedélyesen futballozott, ma pedig jó erőben és egészségben, szerető felesége oldalán ünnepelte 90. születésnapját kecskeméti otthonában, amit ő maga épített több mint 60 évvel ezelőtt.