Összefoglaló

51 perce

Az egész országot megrázta a miskei gyermekgyilkosság, napokig nem érdemes ablakot nyitni

Összeszedtük a 36. hét legolvasottabb cikkeit. Olvashat arról, hogy miért kell az ablakokat éjszakánként csukva tartani Kecskeméten, megírtuk, hogy hogyan fogták el a miskei gyermekgyilkost, illetve arról is írtunk, hogy mit érdemes most venni a kecskeméti piacon.

Digner Brigitta

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Köztük van a tragikus miskei gyermekgyilkosság, megírtuk, hogy mely gyümölcsre érdemes lecsapni a kecskeméti piacon, illetve arról is írtunk, hogy a KVÜ miől tájékoztatta a lakosságot.

Az egész országot megrázta a miskei gyermekgyilkosság
Az egész országot megrázta a miskei gyermekgyilkosság, a kis Hannát gyászolják
Fotó: Pozsgai Ákos

Tíz napig érdemes lesz csukva tartani az ablakokat éjszakánként

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. megbízásából a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. – az időjárási viszonyoktól függően – 2025. szeptember 2. és 12. közti időszakban végzi a platánfák csipkés poloska és gnomóniás levélgomba elleni permetezését Kecskemét város közterületein.

Drónok és kutyás mentők is keresték az eltűnt kislányt, versenyt futottak az idővel

Drónok és kutyás mentők fésülték át Miskét és környékét. Rengetegen keresték az eltűnt kislányt.

Holtan találták meg az eltűnt kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást. Holtan találták meg a Miskén eltűnt kislányt.

Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is

Vége a nyárnak, lassan tölthetjük fel vitaminkészleteinket. De ha egyszerre szeretnénk élvezni a nyár ízeit, és közben testünket egészséges tápanyagokkal megtámogatni, akkor ezt a kecskeméti piacon is kapható finom gyümölcsöt érdemes a kosárba tenni.

Elfogták a rendőrök a miskei gyermekgyilkost, kommandósok vitték földre a kis Hanna nevelőapját

Miskén rejtőzött el az a 24 éves férfi, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök kedden délelőtt fogták el.

 

