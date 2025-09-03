szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiltakozás

2 órája

Utcára vonultak a miskeiek, a kis Hanna halála volt az utolsó csepp a pohárban – videóval

Címkék#baon videó#gyerekgyilkos#drogterjesztés#tiltakozás

Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyermekgyilkosság miatt. A helyiek előbb csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa. A megemlékezés után az esemény résztvevői együtt tiltakoztak a drogterjesztők és -fogyasztók ellen, ugyanis a feltételezések szerint a miskei gyerekgyilkos régóta kábítószert használhatott.

Pozsgai Ákos

Mint arról több cikkünkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A rendőrség hajtóvadászatot indított a feltételezett elkövető – a gyermek édesanyjának élettársa –  után, akit kedd délelőtt egy üresen álló házban találtak meg, majd fogtak el a rendőrök. Mint kiderült, a feltételezett miskei gyerekgyilkos kábítószert fogyaszthatott, ami közrejátszhatott a brutális gyilkosságban.

drogot fogyaszthatott a miskei gyerekgyilkos
Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyerekgyilkosság miatt
Fotó: Pozsgai Ákos

A meggyilkolt kislány fiútestvére láthatta a gyilkosságot

A gyanú szerint a gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy a kislány otthonától alig néhány száz méterre, a falu szélén lévő szemétlerakó közelében egy kőkereszt mögött a bozótosba rejtette el. A Bors információi szerint a kis Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot. 

Szoros együttműködés a hatóságokkal

„Hány gyereknek kell még meghalnia ahhoz, hogy felemeljük a hangunkat? Eljött az ideje, hogy mindenben rendelkezésére álljunk a hatóságoknak, és azokat a cigány testvéreinket, ha egyáltalán nevezhetjük őket testvéreinknek, akik egyébként a cigány társadalmunkat rombolják, a hatóságok kezére adjuk” – fogalmazott Szűcs Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat roma alelnöke, a Cigány Közösségek Szövetségének elnöke a miskei megemlékezésen. 

Kiemelte: A kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők, a drogosok ellen. Ma a cigány közösség egyik rákfenéje a drog. A legfontosabb, hogy közösen a hatóságokkal tegyenek ellene a romák. 

Az összes drogkereskedőt és drogfogyasztót rács mögé kell dugni – jelentette ki Szűcs Csaba, aki szerint végre össze kell fogni, hogy ne ismétlődhessen meg a miskei tragédia.

A településen civil kezdeményezés indul az ügy érdekében, erről már Jakab Renáta a Miskei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt, aki azt hangsúlyozta, hogy szeretnének mindenben együttműködni a rendőrséggel, az önkormányzattal és a többi hatósággal annak érdekében, hogy felszámolják a településen a drogkereskedelmet.

Serfőző Csaba, Miske polgármestere a család házánál tartott megemlékezésen azt mondta: Miskén drogellenes munkacsoport működik, mert valóban létező probléma náluk a drog, és a gyilkosság feltételezett elkövetőjének is voltak ilyen problémái. 

Állítása szerint arról nem érkezett jelzés az önkormányzathoz, hogy a családban bántalmaznák a gyerekeket. Arra kérte a település lakóit, hogy senki ne önbíráskodjon, ne akarja egyedül a kezébe venni az ügyet, mert annak rossz vége lehet. A törvényeket betartva mindenben segítsék a hatóságok munkáját a drog terjedése ellen.

Horváth László: drogot fogyaszthatott a miskei gyerekgyilkos

Felmerült, hogy a kábítószer is szerepet játszhatott a miskei kislány meggyilkolása ügyében, ami ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében.

Horváth László emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt években jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén. 

„Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye” – írta bejegyzésében. Hangsúlyozta, hogy mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet – tette hozzá, őszinte részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu