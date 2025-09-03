Utcára vonultak a miskeiek, a kis Hanna halála volt az utolsó csepp a pohárban – videóval

Mint arról több cikkünkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A rendőrség hajtóvadászatot indított a feltételezett elkövető – a gyermek édesanyjának élettársa – után, akit kedd délelőtt egy üresen álló házban találtak meg, majd fogtak el a rendőrök. Mint kiderült, a feltételezett miskei gyerekgyilkos kábítószert fogyaszthatott, ami közrejátszhatott a brutális gyilkosságban.

Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyerekgyilkosság miatt

Fotó: Pozsgai Ákos

A meggyilkolt kislány fiútestvére láthatta a gyilkosságot

A gyanú szerint a gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy a kislány otthonától alig néhány száz méterre, a falu szélén lévő szemétlerakó közelében egy kőkereszt mögött a bozótosba rejtette el. A Bors információi szerint a kis Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot.

Szoros együttműködés a hatóságokkal

„Hány gyereknek kell még meghalnia ahhoz, hogy felemeljük a hangunkat? Eljött az ideje, hogy mindenben rendelkezésére álljunk a hatóságoknak, és azokat a cigány testvéreinket, ha egyáltalán nevezhetjük őket testvéreinknek, akik egyébként a cigány társadalmunkat rombolják, a hatóságok kezére adjuk” – fogalmazott Szűcs Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat roma alelnöke, a Cigány Közösségek Szövetségének elnöke a miskei megemlékezésen.

Kiemelte: A kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők, a drogosok ellen. Ma a cigány közösség egyik rákfenéje a drog. A legfontosabb, hogy közösen a hatóságokkal tegyenek ellene a romák.

Az összes drogkereskedőt és drogfogyasztót rács mögé kell dugni – jelentette ki Szűcs Csaba, aki szerint végre össze kell fogni, hogy ne ismétlődhessen meg a miskei tragédia.

A településen civil kezdeményezés indul az ügy érdekében, erről már Jakab Renáta a Miskei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt, aki azt hangsúlyozta, hogy szeretnének mindenben együttműködni a rendőrséggel, az önkormányzattal és a többi hatósággal annak érdekében, hogy felszámolják a településen a drogkereskedelmet.