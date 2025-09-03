2 órája
Utcára vonultak a miskeiek, a kis Hanna halála volt az utolsó csepp a pohárban – videóval
Kedd este utcára vonultak az emberek a miskei gyermekgyilkosság miatt. A helyiek előbb csendes megemlékezést tartottak annál a háznál, ahol a kislány élt, és ahol feltehetően végzett vele a gyilkosa. A megemlékezés után az esemény résztvevői együtt tiltakoztak a drogterjesztők és -fogyasztók ellen, ugyanis a feltételezések szerint a miskei gyerekgyilkos régóta kábítószert használhatott.
Mint arról több cikkünkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A rendőrség hajtóvadászatot indított a feltételezett elkövető – a gyermek édesanyjának élettársa – után, akit kedd délelőtt egy üresen álló házban találtak meg, majd fogtak el a rendőrök. Mint kiderült, a feltételezett miskei gyerekgyilkos kábítószert fogyaszthatott, ami közrejátszhatott a brutális gyilkosságban.
A meggyilkolt kislány fiútestvére láthatta a gyilkosságot
A gyanú szerint a gyermeket nevelőapja, J. Dávid gyilkolta meg, akire édesanyja, Adrienn bízta rá a kislányt és 3 éves testvérét, amíg dolgozni ment. A nevelőapa ekkor végezhetett a kislánnyal, a holttestét pedig egy a kislány otthonától alig néhány száz méterre, a falu szélén lévő szemétlerakó közelében egy kőkereszt mögött a bozótosba rejtette el. A Bors információi szerint a kis Hanna 3 éves fiútestvére is láthatta a gyilkosságot.
Szoros együttműködés a hatóságokkal
„Hány gyereknek kell még meghalnia ahhoz, hogy felemeljük a hangunkat? Eljött az ideje, hogy mindenben rendelkezésére álljunk a hatóságoknak, és azokat a cigány testvéreinket, ha egyáltalán nevezhetjük őket testvéreinknek, akik egyébként a cigány társadalmunkat rombolják, a hatóságok kezére adjuk” – fogalmazott Szűcs Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat roma alelnöke, a Cigány Közösségek Szövetségének elnöke a miskei megemlékezésen.
Kiemelte: A kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők, a drogosok ellen. Ma a cigány közösség egyik rákfenéje a drog. A legfontosabb, hogy közösen a hatóságokkal tegyenek ellene a romák.
Az összes drogkereskedőt és drogfogyasztót rács mögé kell dugni – jelentette ki Szűcs Csaba, aki szerint végre össze kell fogni, hogy ne ismétlődhessen meg a miskei tragédia.
A településen civil kezdeményezés indul az ügy érdekében, erről már Jakab Renáta a Miskei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszélt, aki azt hangsúlyozta, hogy szeretnének mindenben együttműködni a rendőrséggel, az önkormányzattal és a többi hatósággal annak érdekében, hogy felszámolják a településen a drogkereskedelmet.
Serfőző Csaba, Miske polgármestere a család házánál tartott megemlékezésen azt mondta: Miskén drogellenes munkacsoport működik, mert valóban létező probléma náluk a drog, és a gyilkosság feltételezett elkövetőjének is voltak ilyen problémái.
Állítása szerint arról nem érkezett jelzés az önkormányzathoz, hogy a családban bántalmaznák a gyerekeket. Arra kérte a település lakóit, hogy senki ne önbíráskodjon, ne akarja egyedül a kezébe venni az ügyet, mert annak rossz vége lehet. A törvényeket betartva mindenben segítsék a hatóságok munkáját a drog terjedése ellen.
Horváth László: drogot fogyaszthatott a miskei gyerekgyilkos
Felmerült, hogy a kábítószer is szerepet játszhatott a miskei kislány meggyilkolása ügyében, ami ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében.
Horváth László emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt években jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén.
„Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye” – írta bejegyzésében. Hangsúlyozta, hogy mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet – tette hozzá, őszinte részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak.