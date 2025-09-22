szeptember 22., hétfő

Indul a Millió lépés az iskoládért őszi kihívása – mozduljunk együtt a gyerekekért!

Címkék#iskola#Millió lépés#gyaloglás#applikáció#nyeremény

100 millió forint értékű nyeremény vár az iskolákra. A Millió lépés az iskoládért felhíváshoz hétfőtől lehet csatlakozni.

Farkas Bea

2025. szeptember 22-én ismét elindult a Millió lépés az iskoládért országos program őszi fordulója. A kezdeményezés immár hatodik alkalommal ösztönzi mozgásra az országot, miközben az iskoláknak is esélyt ad arra, hogy értékes sporteszközökhöz jussanak. A kihívás 11 héten keresztül tart, így egészen az év végéig lesz lehetőség pontokat gyűjteni a közösségek javára.

Millió lépés az iskoládért programon értékes nyereményeket kaphatnak az iskolák
Millió lépés az iskoládért programmal értékes nyereményhez juthat kedvenc iskolája
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával megvalósuló Millió lépés kezdeményezéshez már évek óta szép számmal csatlakoznak Bács-Kiskun vármegyei iskolák, sőt, a korábbi nyertesek között is volt vármegyei oktatási intézmény.

Millió lépés az iskoládért – 100 millió forint értékű nyeremény vár az iskolákra

A program különlegessége, hogy a résztvevők lépéseikkel nemcsak a saját egészségükért tesznek, hanem az iskolákat is segítik. Az Országos Kékkör 2583 kilométeres távját legalább hétszer teljesítő intézmények között 100 x egymillió forintot sorsolnak ki sporteszközök beszerzésre. Minden teljesített „Kékkör” egy újabb sorsjegyet jelent, így minél többet mozog egy iskola közössége, annál nagyobb esélye lesz a nyereményre.

Esély a kisebb településeknek is

A szervezők idén külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kisebb, eddig nyereményhez nem jutott intézmények is nagyobb esélyt kapjanak. Először azt az 50 iskolát sorsolják ki, amelyek korábban még nem nyertek, csak ezt követően kerülhetnek sorra a korábbi nyertesek. Ez a változtatás lehetőséget ad arra, hogy a hátrányosabb helyzetű települések iskolái is korszerű sporteszközökhöz juthassanak.

Munkahelyek is beszállhatnak

Újdonság, hogy a 2025-ös őszi fordulóban már munkahelyek is csatlakozhatnak a programhoz. Ez azt jelenti, hogy a dolgozói közösségek együtt gyűjthetik a lépéseket, és ezzel segíthetik a választott iskolákat. Ez a lehetőség tovább erősíti a program közösségi jellegét: nemcsak a diákok, szülők és pedagógusok, hanem a helyi cégek és munkahelyi közösségek is bekapcsolódhatnak a jótékony mozgásba.

Közösségi élmény és egészségmegőrzés

A Millió lépés az iskoládért nem csupán egy játék, hanem egy országos közösségi mozgalom is. Az elmúlt években több százezer ember kapcsolódott be, és együtt tettek azért, hogy a gyerekek jobb körülmények között sportolhassanak. A közös kihívás arra is ösztönöz, hogy a mindennapi mozgás szokássá váljon: akár egy séta a parkban, kirándulás a családdal, vagy csak a napi gyaloglás a munkahelyre, minden lépés számít.

Fontos információk

Maximum 20 ezer lépés/ fő kerülhet naponta az iskolához! A lépésszám mindig másnapra jelenik meg az osztályban és az iskolánál. Nyissa meg minden nap az appot, hogy az adatok a felhőbe kerülhessenek!

Váltson zöldre és óvja a környezetet! Zöld pontokkal is nyerhet az iskola és akár Ön is! Jelölje be mindennap egy felugró ablakban, hogyan ment iskolába vagy munkába.

  • Zöld: gyalog, kerékpárral, rollerrel – 2 zöld pont
  • Sárga: tömegközlekedéssel – 1 zöld pont
  • Piros: gépkocsival 0 pont (de ha 1000 lépéssel hamarabb szállt ki az autóból, akkor 1 pont).

A zölden közlekedők között naponta ajándékot sorsolnak ki a szervezők.

30 iskola nyerhet 250 ezer forintot zöld pontokért

A zöld pontok az iskoláknál is gyűlnek és minden 2000 zöld pontért egy sorsjegy jár. A sorsoláson 30 szerencsés iskola – a korábbi nyereményektől függetlenül – nyerhet 250 000 forintot. Minden péntek zöld péntek, amikor az aznapi – iskoláknak jóváírt – zöld pontok duplázódnak!

Csatlakozzon Ön is!

A programhoz bárki csatlakozhat a MillióLépés okostelefonos applikáción keresztül, és saját lépéseivel hozzájárulhat kedvenc iskolája sikeréhez. Legyen szó nagyvárosról vagy apró faluról, mindenki ugyanazért a közös célért mozog: hogy az iskolák több lehetőséget kapjanak a sportélet fejlesztésére.

