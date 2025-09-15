Tömegverekedés, gyújtogatással fenyegetés – így élte meg Kiskunhalas a 2015-ös migránshullámot

Egy évtizede, 2015. augusztus végén és szeptember elején volt a legerősebb a migrációs hullám. Bács-Kiskun megyében Kiskunhalason is rengeteg bonyodalmat okozott az illegális bevándorlók kezelése.

A 2015-ös migrációs válság óriási nehézségeiből jutott bőven Kiskunhalasra is

Fotó: Ujvári Sándor / Forrás: MTI

Kezelhetetlen migrációs helyzet Kiskunhalason

Nem voltak egyszerű helyzetben Kiskunhalas lakói és a hatóságok sem a 2015-ös migrációs válság idején, hiszen több olyan bonyodalom is felkavarta a város életét, amit csak hosszú idő alatt tudtak orvosolni. Visszatekintésükhöz az akkori Petőfi Népe újságok szolgáltak forrásul.

Tömegverekedés

2015. augusztus 31-én vasárnap 14 óra körül a Gábor Áron laktanyában tömegverekedés tört ki – közölte a rendőrség. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal meghallgató pontjáról egy befogadóállomásra útba indított csoport felé egy követ dobott a regisztrációs folyamatban következő újabb illegális bevándorló, mert úgy gondolta, hogy miattuk lassult le az ügyintézés. Ebből egy tömegverekedés alakult ki, melyet a Készenléti Rendőrség csak könnygáz bevetésével tudott kezelni, hiszen a verekedésben mintegy 70 ember vett részt.

Befejezték a szolgálatot

Ugyanebben az időpontban, azaz 2015. augusztus 31-én átmenetileg befejezte működését a halasi migránsokat segítő csoport is. A halasi MÁV-állomáson azért sem folytatták tovább segítésüket, mert nem találtak újabb támogatókat segítő munkájukhoz, valamint nem kaptak olyan raktárhelyiséget sem, melyeket folyamatosan használhattak volna – nyilatkozták a csoport vezetői.

Gyújtogatással fenyegetőztek

A következő bonyodalom 2015. szeptember 4-én történt, amikor a kiskunhalasi táborban százhúsz ott tartózkodó migráns követeléseket fogalmazott meg. A bevándorlók elsősorban az ügyintézésük felgyorsítását kérték, valamint az élelmezésüket is sérelmezték. Mindezt annak ellenére, hogy a rendőrség hivatalos közlése szerint, a napi szokásos adag háromszorosát kapák. Emellett a tisztálkodási lehetőségekkel is elégedetlenek voltak. A hatóságokat azzal zsarolták, hogyha követeléseiket nem teljesítik, akkor felgyújtják a Gábor Áron laktanyát és szétszélednek, de végül a rendőrség tárgyalt velük és lenyugodtak a kedélyek.