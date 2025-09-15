szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tíz éve történt

1 órája

Tömegverekedés, gyújtogatással fenyegetés – így élte meg Kiskunhalas a 2015-ös migránshullámot

Címkék#migrációs válság#migráns#Tömegverekedés

Kiskunhalason több problémát és összetűzést is okoztak az illegális bevándorlók. Tíz éve válságos helyzetbe került Európa a migráció csúcspontján, ahogyan Magyarország is komoly nehézségekkel küzdött ebben az időszakban.

Brockmeyer Sophie Isabella

Egy évtizede, 2015. augusztus végén és szeptember elején volt a legerősebb a migrációs hullám. Bács-Kiskun megyében Kiskunhalason is rengeteg bonyodalmat okozott az illegális bevándorlók kezelése. 

migrációs válság 2015-ben, Kiskunhalason is volt bonyodalom,
A 2015-ös migrációs válság óriási nehézségeiből jutott bőven Kiskunhalasra is
Fotó: Ujvári Sándor / Forrás: MTI

Kezelhetetlen migrációs helyzet Kiskunhalason

Nem voltak egyszerű helyzetben Kiskunhalas lakói és a hatóságok sem a 2015-ös migrációs válság idején, hiszen több olyan bonyodalom is felkavarta a város életét, amit csak hosszú idő alatt tudtak orvosolni. Visszatekintésükhöz az akkori Petőfi Népe újságok szolgáltak forrásul. 

Tömegverekedés

2015. augusztus 31-én vasárnap 14 óra körül a Gábor Áron laktanyában tömegverekedés tört ki – közölte a rendőrség. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal meghallgató pontjáról egy befogadóállomásra útba indított csoport felé egy követ dobott a regisztrációs folyamatban következő újabb illegális bevándorló, mert úgy gondolta, hogy miattuk lassult le az ügyintézés. Ebből egy tömegverekedés alakult ki, melyet a Készenléti Rendőrség csak könnygáz bevetésével tudott kezelni, hiszen a verekedésben mintegy 70 ember vett részt. 

Befejezték a szolgálatot

Ugyanebben az időpontban, azaz 2015. augusztus 31-én átmenetileg befejezte működését a halasi migránsokat segítő csoport is. A halasi MÁV-állomáson azért sem folytatták tovább segítésüket, mert nem találtak újabb támogatókat segítő munkájukhoz, valamint nem kaptak olyan raktárhelyiséget sem, melyeket folyamatosan használhattak volna – nyilatkozták a csoport vezetői. 

Gyújtogatással fenyegetőztek

A következő bonyodalom 2015. szeptember 4-én történt, amikor a kiskunhalasi táborban százhúsz ott tartózkodó migráns követeléseket fogalmazott meg. A bevándorlók elsősorban az ügyintézésük felgyorsítását kérték, valamint az élelmezésüket is sérelmezték. Mindezt annak ellenére, hogy a rendőrség hivatalos közlése szerint, a napi szokásos adag háromszorosát kapák. Emellett a tisztálkodási lehetőségekkel is elégedetlenek voltak. A hatóságokat azzal zsarolták, hogyha követeléseiket nem teljesítik, akkor felgyújtják a Gábor Áron laktanyát és szétszélednek, de végül a rendőrség tárgyalt velük és lenyugodtak a kedélyek. 

Virágzott az embercsempészet

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az erős migrációs hullámban virágzott az embercsempészet. Pénzért bármilyen módszerrel is, de megoldották az embercsempészek a menekültek szállítását. Ezek az illegális tevékenységek rengeteg halálesettel jártak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu