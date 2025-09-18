szeptember 18., csütörtök

Oktatás

23 perce

Új tantárgyat vezetnek be az iskolákban, módosul a diákok órarendje

Új korszak kezdődik a magyar oktatásban. A mesterséges intelligencia hamarosan a diákok mindennapjainak része lesz.

Kovács Alexandra

Már idén ősszel hatvan szakképző intézményben – köztük három külhoni iskolában – kezdődik el a tanrendbe épített mesterséges intelligencia (MI) oktatás. Több ezer diák vehet részt a kurzusokon, amelyek célja, hogy minden szakma sajátosságaira szabottan készítsék fel a fiatalokat a jövő kihívásaira – jelentette be szerdán Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán.

mesterséges intelligencia oktatást kapnak a diákok
Ősztől 60 szakképző intézményben indul el a mesterséges intelligencia oktatása
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Jövőre teljes körű mesterséges intelligencia képzés a szakképzésben

A tervek szerint 2026 februárjától már a teljes magyar szakképzésben elérhető lesz az MI-oktatás. A szakmai program minden szakterületre kiterjed, és támogatja a diákokat abban, hogy versenyképes tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette:

Hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési intézményben van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia beépítése a magyar oktatásba az ország versenyképességét erősíti.

A következő lépés: általános iskolák és gimnáziumok

Palkovics László emlékeztetett: Magyarország 2020-ban alkotta meg első MI-stratégiáját, amelyet nemrég frissítettek. A kormánybiztos szerint a szakképzés után az általános iskolák első és ötödik évfolyamában, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is meg kell jelenjen az MI-oktatás.

Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni

– mondta, hozzátéve, hogy az MI nem váltja ki a munkavállalókat, hanem támogatja feladataik ellátását és a tanítási folyamatot is hatékonyabbá teszi.

Együttműködés a pedagógusokkal

Szerdai bejegyzésében Palkovics László arról is beszámolt, hogy György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztossal közösen egyeztettek Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével. Céljuk, hogy a kezdetektől együtt jelöljék ki azokat az irányokat, amelyek révén a teljes magyar oktatási rendszerben elérhetővé válhat az MI-oktatás.

Hosszú távú cél: versenyképes tudás minden diáknak

A kormánybiztosok szerint az MI-oktatás bevezetése történelmi lehetőség arra, hogy a diákok ne csak felhasználói, hanem aktív alakítói legyenek a digitális jövőnek. A cél, hogy a mesterséges intelligencia ismerete minden korosztály számára természetes tudáselem legyen, amely támogatja a pályaválasztást és a munkaerőpiaci helytállást.

Minden, amit a mesterséges intelligenciáról tudni kell

A mesterséges intelligencia történetéről és jelenlegi fejlesztéséről kevesen rendelkeznek átfogó információkkal. Idén februárban dr. Pásztor Attila, a Neumann János Egyetem Informatikai Tanszékének tanszékvezetője foglalta össze a mesterséges intelligencia fejlődésének történetét, hasznát és veszélyeit.

 

 

