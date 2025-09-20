1 órája
Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a sportarénában
A Papp László Sportarénában több ezren gyűltek össze a digitális polgári körök országos eseményén, ahol a Harcosok órája élő adásban jelentkezett.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újságírók gyűrűjében
Forrás: Facebook/Menczer Tamás oldala
A Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás a Harcosok órája különkiadásában provokatív kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet. Úgy fogalmazott, „extrém sportként” vitázik a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan néznek rá, ha vele kell beszélgetniük.
A kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy a Digitális Polgári Körök hálózatával és a Harcosok klubjával szervezett választ adtak az online térben zajló átrendeződésre. Mint mondta:
százezren vagyunk, de nem állunk meg.
Menczer szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, a valóságban viszont a kormánypártok erősödnek. Példaként hozta a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz fő mellett ismert művészek – köztük Kautzky Armand és Pataky Attila – is csatlakoztak.
Kritikával illette a baloldalt is, amiért politikai célokra akarta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.
A választások kapcsán kijelentette: még kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.
