DPK

Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a sportarénában

#Digitális Polgári Kör#Harcosok órája#Papp László Budapest Sportaréna

A Papp László Sportarénában több ezren gyűltek össze a digitális polgári körök országos eseményén, ahol a Harcosok órája élő adásban jelentkezett.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újságírók gyűrűjében

Forrás: Facebook/Menczer Tamás oldala

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás a Harcosok órája különkiadásában provokatív kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet. Úgy fogalmazott, „extrém sportként” vitázik a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan néznek rá, ha vele kell beszélgetniük.

A kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy a Digitális Polgári Körök hálózatával és a Harcosok klubjával szervezett választ adtak az online térben zajló átrendeződésre. Mint mondta: 

százezren vagyunk, de nem állunk meg.

Menczer szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, a valóságban viszont a kormánypártok erősödnek. Példaként hozta a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz fő mellett ismert művészek – köztük Kautzky Armand és Pataky Attila – is csatlakoztak.

Kritikával illette a baloldalt is, amiért politikai célokra akarta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

A választások kapcsán kijelentette: még kétszáz nap van hátra, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.

A Harcosok órája élő közvetítéssel jelentkezik a Papp László Sportarénából, ahol szombaton tarták a Digitális Polgári Körök első, országos találkozóját, melyről élő közvetítésünket itt olvashatja.

 

