Ha megütöd, leülöd! – szigorúan fellép a MÁV az agresszív utasokkal szemben

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint ebben az évben már 113 támadás érte kollégáikat, melyek közül legtöbbször szóbeli fenyegetés, fizikai bántalmazás, dobálás és késes támadás történik. Probléma legtöbbször akkor szokott lenni, ha az utasnak nincs érvényes menetjegye, és nem áll szándékában ezt pótolni a tömegközlekedési eszközön sem. Legtöbbször ilyen agresszív viselkedéssel a vasutas jegyvizsgálók találkoznak, de a többi kollégát is bőven érik hasonló támadások.

A dolgozókat ért támadások miatt intézkedik a MÁV

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A MÁV dolgozóit ért támadások

A MÁV információi szerint a dolgozói rengetegszer kerülnek borzasztó helyzetekbe csak azért, mert a munkájukat végzik. Volt már olyan eset, hogy valaki ittas állapotban késsel fenyegette a kollégát, vagy dulakodás alakult ki a buszon, mire a sofőr felszólította őket, hogy hagyják abba ezt a viselkedést, emiatt pedig őt is megütötték az utasok. Másik esetben a sofőrt téglával dobták meg, ami miatt több mint 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.

A késes fenyegetések száma rengeteg, ami mellett olyan helyzet is előfordult már, hogy az egyik utas elkapta a jegyellenőr nyakát a peronon és lefújta paprika sprayvel, ami után az ellenőr kis idővel elveszítette látását. Mindezt azért kapta, mert le kellett szállítania az utast jegy hiányában.

Az országban legtöbbször ezek az esetek

a 100a vonalon (Budapest–Cegléd–Szolnok),

a 70-es vonalon (Budapest–Szob),

a 30a vonalon (Budapest–Székesfehérvár),

llletőleg 120a vasútvonalon (Budapest–Újszász–Szolnok),

továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósul meg.

Ercsiben például olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt kénytelenek voltak megszüntetni az egyik útvonalat.

A MÁV vezérigazgatója is felszólalt

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója is megosztott egy történetet, ami szerint egy taxisofőr lefújta az egyik buszsofőrt paprika sprayvel. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt. Mentőt a következő autóbuszuk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégához. A támadó ellen annak rendje szerint feljelentést tesznek.