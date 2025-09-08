1 órája
Ha megütöd, leülöd! – szigorúan fellép a MÁV az agresszív utasokkal szemben
Verbális és fizikai bántalmazással találkoznak egyre többször a MÁV dolgozói. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint ebben az évben már 113 támadás érte kollégáikat, melyek közül legtöbbször szóbeli fenyegetés, fizikai bántalmazás, dobálás és késes támadás történik. Probléma legtöbbször akkor szokott lenni, ha az utasnak nincs érvényes menetjegye, és nem áll szándékában ezt pótolni a tömegközlekedési eszközön sem. Legtöbbször ilyen agresszív viselkedéssel a vasutas jegyvizsgálók találkoznak, de a többi kollégát is bőven érik hasonló támadások.
A MÁV dolgozóit ért támadások
A MÁV információi szerint a dolgozói rengetegszer kerülnek borzasztó helyzetekbe csak azért, mert a munkájukat végzik. Volt már olyan eset, hogy valaki ittas állapotban késsel fenyegette a kollégát, vagy dulakodás alakult ki a buszon, mire a sofőr felszólította őket, hogy hagyják abba ezt a viselkedést, emiatt pedig őt is megütötték az utasok. Másik esetben a sofőrt téglával dobták meg, ami miatt több mint 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.
A késes fenyegetések száma rengeteg, ami mellett olyan helyzet is előfordult már, hogy az egyik utas elkapta a jegyellenőr nyakát a peronon és lefújta paprika sprayvel, ami után az ellenőr kis idővel elveszítette látását. Mindezt azért kapta, mert le kellett szállítania az utast jegy hiányában.
Az országban legtöbbször ezek az esetek
- a 100a vonalon (Budapest–Cegléd–Szolnok),
- a 70-es vonalon (Budapest–Szob),
- a 30a vonalon (Budapest–Székesfehérvár),
- llletőleg 120a vasútvonalon (Budapest–Újszász–Szolnok),
- továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósul meg.
Ercsiben például olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt kénytelenek voltak megszüntetni az egyik útvonalat.
A MÁV vezérigazgatója is felszólalt
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója is megosztott egy történetet, ami szerint egy taxisofőr lefújta az egyik buszsofőrt paprika sprayvel. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt. Mentőt a következő autóbuszuk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégához. A támadó ellen annak rendje szerint feljelentést tesznek.
– Kollégánknak gyors és teljes felépülést kívánok, a feltartott utasoktól elnézést kérek, a közlekedés résztvevőitől pedig azt, hogy a közösségi közlekedésben dolgozókkal működjenek együtt, hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap, mint nap – írta Hegyi Zsolt Facebook-bejegyzésében.
Mit tesz a MÁV az agresszió ellen?
A MÁV az utóbbi időben 200 kamerát szerzett be, és továbbiak beszerelését tervezi a jövőben is az utasok és a MÁV munkatársinak megvédése érdekében. A felvételek alapján ugyanis könnyebben meg tudják állapítani utólag, hogy ki volt az elkövető. Emellett a Készenléti Rendőrség is több vonalon segíti a biztonság fenntartását.
A „Ha megütöd, leülöd!” kampány, amely a közfeladatot ellátó személyekkel szembeni erőszak következményeire hívja fel a figyelmet, is annak érdekében indult el, hogy növeljék a biztonságot a tömegközlekedési eszközökön.
