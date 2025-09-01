Kvíz
59 perce
Vissza az iskolapadba: ezekre nem csak a diákoknak kell tudniuk a választ
Nem csak a diákok ülhetnek vissza az iskolapadba, történelmi kvízünk által olvasóink is csatlakozhatnak hozzájuk. A második világháború kerül a kvízünk fókuszába. Teszteld tudásod!
Szeptember 1. az iskolakezdés mellett egy másik fontos dátum. 86 éve vette kezdetét a második világháború, a történelem legtöbb halálos áldozatával járó háborúja. Ennek alkalmából készítettünk egy történelmi kvízt, melyből megtudhatod, mennyire emlékszel a történelemórák tananyagára.
Szeretted az iskolában a történelmet? Erre a nyolc kérdésre illik tudni a helyes választ.
Második világháborús kvízünk hány kérdésére válaszolsz helyen?
1.
Kik üzentek hadat 1939. szeptember 1-én?
2.
Mikor jött létre az észak-afrikai hadszíntér?
3.
Mikor bombázta le Japán Pearl Harbort?
4.
Mikor volt a Normandiai partraszállás?
5.
Mettől meddig tartott a Sztálingrádi csata?
6.
Mikor írták alá az Atlanti Chartát?
7.
Mi történt 1945. augusztus 6-án?
8.
Mikor lépett be Magyarország a második világháborúba?
Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre