Vissza az iskolapadba: ezekre nem csak a diákoknak kell tudniuk a választ

Címkék#kvíz#II. világháború#történelem

Nem csak a diákok ülhetnek vissza az iskolapadba, történelmi kvízünk által olvasóink is csatlakozhatnak hozzájuk. A második világháború kerül a kvízünk fókuszába. Teszteld tudásod!

Kovács Nóra

Szeptember 1. az iskolakezdés mellett egy másik fontos dátum. 86 éve vette kezdetét a második világháború, a történelem legtöbb halálos áldozatával járó háborúja. Ennek alkalmából készítettünk egy történelmi kvízt, melyből megtudhatod, mennyire emlékszel a történelemórák tananyagára.

második világháború, történelmi kvíz,
Ezekre a második világháborús kérdésekre tudnod kell a választ
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szeretted az iskolában a történelmet? Erre a nyolc kérdésre illik tudni a helyes választ. 

Második világháborús kvízünk hány kérdésére válaszolsz helyen?

1.
Kik üzentek hadat 1939. szeptember 1-én?
2.
Mikor jött létre az észak-afrikai hadszíntér?
3.
Mikor bombázta le Japán Pearl Harbort?
4.
Mikor volt a Normandiai partraszállás?
5.
Mettől meddig tartott a Sztálingrádi csata?
6.
Mikor írták alá az Atlanti Chartát?
7.
Mi történt 1945. augusztus 6-án?
8.
Mikor lépett be Magyarország a második világháborúba?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

 

