Három nap alatt közel ötven program, ezrek ünnepelték Kiskunmajsa születésnapját – fotók

A rendező Konecsni György Művelődési Központ szervezőcsapata idén is kitett magáért, közel félszáz programmal várták az érdeklődőket a XXXII. Főtéri Sokadalom Majsa Napok péntektől vasárnapig tartó rendezvényein. Három nap alatt több ezren fordultak meg a különböző események helyszínein.

A Bagossy Brothers Company adott remek koncertet a Majsa Napokon

Fotó: Pozsgai Ákos

Német partnervárosukról neveztek el egy parkot

Az idei Majsai Napok egyik kiemelkedő eseménye volt a Kiskunmajsa és a németországi Bad Schönborn partnervárosi kapcsolatának negyedszázados évfordulója. A két település civil-és kulturális szervezetei gazdag tartalommal erősítették ezt az együttműködést.

A majsai önkormányzat döntött arról, hogy az Erkel-Katona-Kodály utcák közötti park mostantól a Bad Schönborn nevet viseli. A tér névadó ünnepségét a Németországból érkezett partnervárosi küldöttség, valamint kiskunmajsai vendéglátókkal közösen tartották Klaus Detlev Huge, Bad Schönborn polgármestere és Patkós Zsolt Kiskunmajsa polgármester e részvételével. Bad Schönbornban már régóta létezik a Kiskunmajsa Platz, és mostantól Majsán is helyet kapott a német partnerváros neve. A majsaihoz hasonló totem oszlopot állítanak majd fel Bad Schönborban is, hangzott el a névadó ünnepségen.

Helyi tehetségek is lehetőséget kaptak a Majsa Napokon

A három nap alatt együtt mozdult a város, közösen ünnepelték a város születésnapját, élték meg az ünnep örömét – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Patkós Zsolt polgármester. Színes és gazdag kulturális programok kísérték a rendezvénysorozatot, majsai alkotók, helyi tehetségek, civil szervezetek mutatták meg értékeiket. Átadták a városi kitüntetéseket azoknak, akik munkásságukkal tettek és tesznek városért.