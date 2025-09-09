szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvénysorozat

2 órája

Három nap alatt közel ötven program, ezrek ünnepelték Kiskunmajsa születésnapját – fotók

Címkék#XXXII Főtéri Sokadalom Majsa Napok#koncert#felvonulás

A háromnapos rendezvénysorozat minden korosztály számára izgalmas programokat kínált. A Bagossy Brothers Company nagyszínpadi koncertje volt az egyik legvártabb eseménye az idei, sorrendben a XXXII. Főtéri Sokadalom Majsa Napoknak.

Pozsgai Ákos

A rendező Konecsni György Művelődési Központ szervezőcsapata idén is kitett magáért, közel félszáz programmal várták az érdeklődőket a XXXII. Főtéri Sokadalom Majsa Napok péntektől vasárnapig tartó rendezvényein. Három nap alatt több ezren fordultak meg a különböző események helyszínein.

Bagossy Brothers Company adott koncertet, népszerű volt a Majsa Napok,
A Bagossy Brothers Company adott remek koncertet a Majsa Napokon
Fotó: Pozsgai Ákos

Német partnervárosukról neveztek el egy parkot

Az idei Majsai Napok egyik kiemelkedő eseménye volt a Kiskunmajsa és a németországi Bad Schönborn partnervárosi kapcsolatának negyedszázados évfordulója. A két település civil-és kulturális szervezetei gazdag tartalommal erősítették ezt az együttműködést.

A majsai önkormányzat döntött arról, hogy az Erkel-Katona-Kodály utcák közötti park mostantól a Bad Schönborn nevet viseli. A tér névadó ünnepségét a Németországból érkezett partnervárosi küldöttség, valamint kiskunmajsai vendéglátókkal közösen tartották Klaus Detlev Huge, Bad Schönborn polgármestere és Patkós Zsolt Kiskunmajsa polgármester e részvételével. Bad Schönbornban már régóta létezik a Kiskunmajsa Platz, és mostantól Majsán is helyet kapott a német partnerváros neve. A majsaihoz hasonló totem oszlopot állítanak majd fel Bad Schönborban is, hangzott el a névadó ünnepségen.

Helyi tehetségek is lehetőséget kaptak a Majsa Napokon

A három nap alatt együtt mozdult a város, közösen ünnepelték a város születésnapját, élték meg az ünnep örömét – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Patkós Zsolt polgármester. Színes és gazdag kulturális programok kísérték a rendezvénysorozatot, majsai alkotók, helyi tehetségek, civil szervezetek mutatták meg értékeiket. Átadták a városi kitüntetéseket azoknak, akik munkásságukkal tettek és tesznek városért.

Felvonulás Kiskunmajsán

Fotók: Tapodi Kálmán

A templom mellett rendezett Jókai 200 főzőverseny illata szombat délelőtt belengte az egész városközpontot, a templom másik oldalán pedig a Jászkun redemptio 280. évfordulója alkalmából állított emlékműavató ünnepségén gyűltek össze sokan és tisztelegtek a város elődei és a hagyományok előtt. Eközben a művelődési központ előtt játékos vetélkedők, valamint az épületben pedig kiállítások nyíltak, a tájház udvarán pedig kézműves foglalkozásokkal ételkóstolóval várták a szervezők az érdeklődőket.

A Bagossy koncertje tette fel a koronát a rendezvényre

A Majsa Napok keretében idén is nagy sikerű koncertet adott a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar, a Művész tér keretében is a fiataloké volt a nagyszínpad, többek között Roxer Co., a Gypo Circus, Szirota Jennifer és Szekeres Kamilla, majd Lofti Begi szórakoztatta a közönséget.

Nagysikerű koncertek a Kiskunmajsai Napokon

Fotók: Pozsgai Ákos

Zsúfolásig telt a városközpont és a nagyszínpad előtti főtér a Bagossy Brothers Company koncertjére, a zenekar nem először járt Kiskunmajsán, pályájuk kezdetén is felléptek már itt. Ahogy sok évvel ezelőtt, most is magával ragadta a közönséget a zenéjük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu