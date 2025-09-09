2 órája
Három nap alatt közel ötven program, ezrek ünnepelték Kiskunmajsa születésnapját – fotók
A háromnapos rendezvénysorozat minden korosztály számára izgalmas programokat kínált. A Bagossy Brothers Company nagyszínpadi koncertje volt az egyik legvártabb eseménye az idei, sorrendben a XXXII. Főtéri Sokadalom Majsa Napoknak.
A rendező Konecsni György Művelődési Központ szervezőcsapata idén is kitett magáért, közel félszáz programmal várták az érdeklődőket a XXXII. Főtéri Sokadalom Majsa Napok péntektől vasárnapig tartó rendezvényein. Három nap alatt több ezren fordultak meg a különböző események helyszínein.
Német partnervárosukról neveztek el egy parkot
Az idei Majsai Napok egyik kiemelkedő eseménye volt a Kiskunmajsa és a németországi Bad Schönborn partnervárosi kapcsolatának negyedszázados évfordulója. A két település civil-és kulturális szervezetei gazdag tartalommal erősítették ezt az együttműködést.
A majsai önkormányzat döntött arról, hogy az Erkel-Katona-Kodály utcák közötti park mostantól a Bad Schönborn nevet viseli. A tér névadó ünnepségét a Németországból érkezett partnervárosi küldöttség, valamint kiskunmajsai vendéglátókkal közösen tartották Klaus Detlev Huge, Bad Schönborn polgármestere és Patkós Zsolt Kiskunmajsa polgármester e részvételével. Bad Schönbornban már régóta létezik a Kiskunmajsa Platz, és mostantól Majsán is helyet kapott a német partnerváros neve. A majsaihoz hasonló totem oszlopot állítanak majd fel Bad Schönborban is, hangzott el a névadó ünnepségen.
Helyi tehetségek is lehetőséget kaptak a Majsa Napokon
A három nap alatt együtt mozdult a város, közösen ünnepelték a város születésnapját, élték meg az ünnep örömét – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Patkós Zsolt polgármester. Színes és gazdag kulturális programok kísérték a rendezvénysorozatot, majsai alkotók, helyi tehetségek, civil szervezetek mutatták meg értékeiket. Átadták a városi kitüntetéseket azoknak, akik munkásságukkal tettek és tesznek városért.
Felvonulás KiskunmajsánFotók: Tapodi Kálmán
A templom mellett rendezett Jókai 200 főzőverseny illata szombat délelőtt belengte az egész városközpontot, a templom másik oldalán pedig a Jászkun redemptio 280. évfordulója alkalmából állított emlékműavató ünnepségén gyűltek össze sokan és tisztelegtek a város elődei és a hagyományok előtt. Eközben a művelődési központ előtt játékos vetélkedők, valamint az épületben pedig kiállítások nyíltak, a tájház udvarán pedig kézműves foglalkozásokkal ételkóstolóval várták a szervezők az érdeklődőket.
A Bagossy koncertje tette fel a koronát a rendezvényre
A Majsa Napok keretében idén is nagy sikerű koncertet adott a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar, a Művész tér keretében is a fiataloké volt a nagyszínpad, többek között Roxer Co., a Gypo Circus, Szirota Jennifer és Szekeres Kamilla, majd Lofti Begi szórakoztatta a közönséget.
Nagysikerű koncertek a Kiskunmajsai NapokonFotók: Pozsgai Ákos
Zsúfolásig telt a városközpont és a nagyszínpad előtti főtér a Bagossy Brothers Company koncertjére, a zenekar nem először járt Kiskunmajsán, pályájuk kezdetén is felléptek már itt. Ahogy sok évvel ezelőtt, most is magával ragadta a közönséget a zenéjük.
