Mennyire ismered hazánk állatvilágát? Ez a kvíz, ami meg fog lepni!

Hazánk természeti kincsei közé tartoznak azok a fajok, amelyek évezredek óta jelen vannak a Kárpát-medencében. Ezek a Magyarországon őshonos állatok kulturális és gazdasági értéket is képviselnek. Ilyen például a robusztus magyar szürkemarha, a zsíros húsáról híres mangalica, vagy a jellegzetes, csavart szarvú rackajuh.

A mangalica, a szürkemarha, vagy a rackajuh is mind-mind Magyarországon őshonos állatok

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Ismered a Magyarországon őshonos állatokat? Most kiderül!

Tudod például, hogy melyik ló- vagy tyúkfajta számít őshonosnak, és melyik csak külföldről honosodott meg nálunk? Kvízünkben tíz kérdésen keresztül teheted próbára a tudásod. A válaszok között szerepelnek ismert és kevésbé ismert fajok is, így garantáltan tartogat meglepetéseket ez a kvíz.