szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld a tudásodat!

31 perce

Mennyire ismered hazánk állatvilágát? Ez a kvíz, ami meg fog lepni!

Címkék#őshonos fajok#szürkemarha#kvíz#állatvilág#háziállat

Mangalica, szürkemarha, rackajuh. Ismerősen csengenek? Magyarországon őshonos állatok sokasága teszi különlegessé hazánk állatvilágát. Most kiderül, mennyit tudsz róluk! Töltsd ki kvízünket, és teszteld tudásod!

Baon.hu

Hazánk természeti kincsei közé tartoznak azok a fajok, amelyek évezredek óta jelen vannak a Kárpát-medencében. Ezek a Magyarországon őshonos állatok kulturális és gazdasági értéket is képviselnek. Ilyen például a robusztus magyar szürkemarha, a zsíros húsáról híres mangalica, vagy a jellegzetes, csavart szarvú rackajuh.

Magyarországon őshonos állatok egyetlen kvízben
A mangalica, a szürkemarha, vagy a rackajuh is mind-mind Magyarországon őshonos állatok
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Ismered a Magyarországon őshonos állatokat? Most kiderül!

Tudod például, hogy melyik ló- vagy tyúkfajta számít őshonosnak, és melyik csak külföldről honosodott meg nálunk? Kvízünkben tíz kérdésen keresztül teheted próbára a tudásod. A válaszok között szerepelnek ismert és kevésbé ismert fajok is, így garantáltan tartogat meglepetéseket ez a kvíz. 

1.
Melyik egy magyar juhféle?
2.
Melyik egy magyarok által kitenyésztett lófajta?
3.
Az alábbiak közül melyik kutyafajta magyar?
4.
Melyik ezek közül a hazánkban őshonos halfajta?
5.
Saját tyúkkal is büszkélkedhetünk. Melyik magyar fajta?
6.
Melyik a magyar fajta?
7.
Az alábbiak közül melyik kecskefajta magyar?
8.
Mi lehet a neve a Kárpát-medencében őshonos méhfajtának?
9.
Melyik NEM egy Kárpát-medencében őshonos faj?
10.
Melyik a Magyarországon őshonos madár?

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásodat korábbi játékainkkal is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu