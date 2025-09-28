31 perce
Mennyire ismered hazánk állatvilágát? Ez a kvíz, ami meg fog lepni!
Mangalica, szürkemarha, rackajuh. Ismerősen csengenek? Magyarországon őshonos állatok sokasága teszi különlegessé hazánk állatvilágát. Most kiderül, mennyit tudsz róluk! Töltsd ki kvízünket, és teszteld tudásod!
Hazánk természeti kincsei közé tartoznak azok a fajok, amelyek évezredek óta jelen vannak a Kárpát-medencében. Ezek a Magyarországon őshonos állatok kulturális és gazdasági értéket is képviselnek. Ilyen például a robusztus magyar szürkemarha, a zsíros húsáról híres mangalica, vagy a jellegzetes, csavart szarvú rackajuh.
Ismered a Magyarországon őshonos állatokat? Most kiderül!
Tudod például, hogy melyik ló- vagy tyúkfajta számít őshonosnak, és melyik csak külföldről honosodott meg nálunk? Kvízünkben tíz kérdésen keresztül teheted próbára a tudásod. A válaszok között szerepelnek ismert és kevésbé ismert fajok is, így garantáltan tartogat meglepetéseket ez a kvíz.
