A Tisza-adó híre egyre több embert háborít fel, senki nem rejti véka alá a véleményét – videó

Megdöbbentő kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről. Az erről készült videóból kiderült, hogy Magyar Péter háromkulcsos, progresszív adótervet vezetne be, amely alól senki sem tudna kibújni, még a közepes és alacsonyabb fizetéssel rendelkezők is megsínylenék intézkedését.

Magyar Péter személyi jövedelemadó növelésének híréről már rengetegen hallottak, és egyre többeket ejt kétségbe az, hogy milyen következményei lehetnek az intézkedésnek

Milyen tervet talált ki Magyar Péter?

Korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy a háromkulcsos adórendszer a társadalom egyik rétegének sem, csupán a Tisza Párt zsebeinek kedvezne, a jelenlegi egykulcsos rendszerhez képest senki nem fizetne kevesebb adót. Sőt, a középső és felső réteg évente százezrekkel kevesebbet kapna kézhez. Ebbe az átlagkeresetű magyar dolgozók szintén beletartoznak. A tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Óriási teher a különböző ágazatok dolgozóinak

A személyi jövedelemadó emelése alól senki sem lenne kivétel a tanárok és a feldolgozóiparban tevékenykedőknek is óriási összegeket kellene fizetni a terv szerint. A pedagógusoknak 19 855 forinttal többet kellene havonta adózni, a feldolgozóiparban pedig 17 813 forinttal kevesebb jövedelme lenne a dolgozóknak. Ez éves szinten több százezer forintot jelentene.

A kereskedelemben tevékenykedők sem járnának jobban, hiszen a jelenlegi 75 985 forint helyett 82 277 forint személyi jövedelemadót kellene fizetniük. A Tisza-adó kalkulátorral pedig bárki könnyen kiszámolhatja, pontosan mennyit bukna a háromkulcsos adórendszerrel.

Megkérdeztük a Bács-Kiskunban élőket, mit szólnak a Tisza Párt terveihez

A Tisza-adó kapcsán megkérdeztük a kecskemétiek véleményét is. Riczu Péter, kecskeméti lakos így nyilatkozott:

A Tisza Párt többkulcsos adórendszerével kapcsolatban videófelvételt is lehetett látni, az abban elhangzottakkal én nem igazán értek egyet. Véleményem szerint sokan rosszul járhatnának.

Egy másik helyi nyilatkozó pedig úgy fogalmazott, hogy „szeretnék azzal találkozni négyszemközt, aki ezt felvetette, a munkás- és középosztály nevében is”.