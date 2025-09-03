szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

11 perce

Magyar Péter kiszivárgott adóemelési terve nagy felháborodást keltett, így vélekednek olvasóink

Címkék#baon videó#Tisza-adó#szja#Magyar Péter

A Tisza Párt tragikus hibája kiszivárgott, ami komoly következményekkel jár a közvélemény szempontjából. Megszólalóink megosztották velünk, hogy mit gondolnak Magyar Péter adóemelési tervéről.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Tisza-adó-botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. Értelemszerűen ez az ötlet senkinek sem tetszett, azoknak sem, akiket megkértünk, fejtsék ki a véleményüket a Tisza Párt tragikus tervéről. 

progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék
Megszólalóink megosztották velünk, hogy mit gondolnak Magyar Péter adóemelési tervéről
Fotó: Hatlaczki Balázs/ MW

Mit tervez Magyar Péter?

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolják. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogy a háromkulcsos adórendszer a következőket jelentené: 

  • Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs.
  • 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.
  • 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre. 

A tervek szerint Magyar Péter és pártja nem kímélnek senkit, ugyanis a pedagógusok fizetése évente 240 ezer forinttal csökkenne a Tisza adóemelése után. A feldolgozóiparban dolgozói sem járnának sokkal jobban, hiszen évi 200 ezer forinttal kapnának kevesebb fizetést, a szállítás területén tevékenykedőknek pedig évi több mint 20 ezer forinttal növekedne a befizetendő személyi jövedelemadó. 

Mit gondol a Tisza-adóról az utca embere?

A vélemény egyértelmű, az emberek nem kérnek Magyar Péter tervéből, és mindenki abban reménykedik, hogy nem fog beválni az szja-emelésének terve. 

Első megszólalónk Szabó Zoltán volt, akit kétségbeejtenek a tervek, és reméli, hogy nem fog létrejönni ez az adóemelés, hiszen ha életbe lépne, akkor sok magyar polgár nehezen tudná megoldani a megélhetést.

Következő nyilatkozónk, Brockmeyer Petra szerint nincs olyan ember, akit ez jól érintene, főleg azokat, akik munkát vállalnak. Sokszor a dolgozók így is soknak érzik azt a terhet, amit fizetniük kell, így annak emelése nagy felháborodást váltana ki mindenkiben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu