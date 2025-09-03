Magyar Péter kiszivárgott adóemelési terve nagy felháborodást keltett, így vélekednek olvasóink

A Tisza-adó-botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. Értelemszerűen ez az ötlet senkinek sem tetszett, azoknak sem, akiket megkértünk, fejtsék ki a véleményüket a Tisza Párt tragikus tervéről.

Megszólalóink megosztották velünk, hogy mit gondolnak Magyar Péter adóemelési tervéről

Mit tervez Magyar Péter?

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolják. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogy a háromkulcsos adórendszer a következőket jelentené:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

A tervek szerint Magyar Péter és pártja nem kímélnek senkit, ugyanis a pedagógusok fizetése évente 240 ezer forinttal csökkenne a Tisza adóemelése után. A feldolgozóiparban dolgozói sem járnának sokkal jobban, hiszen évi 200 ezer forinttal kapnának kevesebb fizetést, a szállítás területén tevékenykedőknek pedig évi több mint 20 ezer forinttal növekedne a befizetendő személyi jövedelemadó.

Mit gondol a Tisza-adóról az utca embere?

A vélemény egyértelmű, az emberek nem kérnek Magyar Péter tervéből, és mindenki abban reménykedik, hogy nem fog beválni az szja-emelésének terve.

Első megszólalónk Szabó Zoltán volt, akit kétségbeejtenek a tervek, és reméli, hogy nem fog létrejönni ez az adóemelés, hiszen ha életbe lépne, akkor sok magyar polgár nehezen tudná megoldani a megélhetést.

Következő nyilatkozónk, Brockmeyer Petra szerint nincs olyan ember, akit ez jól érintene, főleg azokat, akik munkát vállalnak. Sokszor a dolgozók így is soknak érzik azt a terhet, amit fizetniük kell, így annak emelése nagy felháborodást váltana ki mindenkiben.