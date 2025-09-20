44 perce
Rendőrökre támadtak a gyászoló rokonok, rendíthetetlenül küzd felesége gyógyulásáért a családapa
Hatalmas katonai konvoj érkezik Kecskemétre, óvatosságra kéri a közlekedőket a Magyar Honvédség
Megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani szeptember 21-én Kecskeméten és környékén. A Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként végzi a technikai eszközök visszacsoportosítását.
A szeretet erejével próbálja visszahozni súlyosan beteg felesége mosolyát a szabadszállási családapa
Megrázó történet egy kitartó, szerelmes férj mindennapi küzdelméről. Adománygyűjtés indult közösségi összefogással Szabadszálláson Andrea gyógyulásáért.
Apró, de annál egészségesebb ez a finomság – ha lehet, ne ezen spóroljunk a bevásárláskor
Reggelihez, vacsorához, salátához vagy csak úgy magában is nagyon ízletes. Az őszi kertekben is szedhető még a koktélparadicsom. A hagyományos paradicsomhoz képest karakteresebb az íze, de ugyanolyan egészséges.
A szanki fiú életét csak a csontvelő-transzplantáció mentheti meg, évek óta küzd az életéért
A 21 éves szanki Patyi Ákost két és fél évvel ezelőtt rohammentővel szállították a szegedi klinikára, ahol később B-sejtes akut leukémiát diagnosztizáltak nála. Ákos életmentő csontvelő-transzplantációra vár. A lelki teher, az állandó aggódás és szervezés mellett az anyagiak is terhelik a családot.
Beton.Hofi mégsem lép fel szombaton Kecskeméten, de a pótlás nem várat sokáig magára
Csalódottak lehetnek a rajongók, hiszen elmarad a várva várt buli. Beton.Hofi mégsem áll színpadra Kecskeméten szombaton, de máris megvan az új dátum.
Egy szúrás, ami életet menthet, ingyenes szűrést hirdetett a kiskunhalasi kórház
Egy szúrás, egy szűrés – ezt kínálja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház férfi egészséget célzó programja. Ingyenes prosztatarákszűrésre várják a halasiakat és környékbelieket.
Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók
Két személyautó ütközött össze szombat délután Kiskunhalason, a Szabadkai és az Átlós út kereszteződésében. A baleset helyszínéről a mentők egy személyt szállítottak kórházba.
Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után, rátámadták a kiérkező rendőrökre a családtagok
Információnk szerint szombat kora délután Kiskunmajsán a Rózsa utcába riasztották a mentőket, ahol az egyik családi házban holtan találták hozzátartozójukat a rokonok. Az eset elfajult, a helyszínre érkező rendőrökre támadtak a családtagok.