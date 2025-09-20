Hatalmas katonai konvoj érkezik Kecskemétre, óvatosságra kérik a közlekedőket

Korábban írtunk róla, hogy szeptember elsejével nagyszabású katonai gyakorlat indult Magyarországon Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) néven. A műveletsorozat országos kiterjedésű, több nagyvárost is érint. Szombaton az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár közleményben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség dandára a technikai eszközeit az MH 47. Bázisrepülőtérről szállítja vissza Kecskemétre. A konvojok közúton és légi úton egyaránt érkeznek, így a megszokottnál nagyobb katonai jelenlétre kell számítani.

A Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként végzi a technikai eszközök visszacsoportosítását

Fotó: Magyar Honvédség / Archív-felvétel

Katonai járművek vonulnak Kecskemétre

A katonai járművek mérete, sebessége és a konvojok haladási módja eltérhet a mindennapi közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség fokozott óvatosságra inti a közlekedőket.

A közleményben hangsúlyozták: a Magyar Honvédség minden esetben a vonatkozó jogszabályokat betartva hajtja végre a gyakorlatot, és arra törekszik, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a lakosság nyugalmát.

A Magyar Honvédség köszöni a lakosság megértését és türelmét, egyúttal arra kér mindenkit, hogy a konvojok közelében körültekintően közlekedjen.

Hadgyakorlat a Dunánál

Az ADHU 25 egyik eleme a vízi átkelés volt Fajszon. A teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vett rajta. A Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – folyami hídelemeket helyeztek a vízre, majd kapcsolták össze, ezután megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását. A látványos műveletet számos civil is végignézte, egy csoportjuk részt is vehetett az átkelésen.

A Magyar Honvédség katonái nemzetközi misszióban

A kecskeméti repülődandár katonái részt vesznek nemzetközi feladatokban is. A kecskeméti repülőtérről induló magyar kontingens a balti misszió keretében a NATO légtérvédelmi feladatait is ellátja. A katonák több hónapon keresztül biztosítják a balti államok légterét, ahol kiemelt szerepük volt a szövetség biztonságának garantálásában.