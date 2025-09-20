szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ADHU 25

55 perce

Hatalmas katonai konvoj érkezik Kecskemétre, óvatosságra kérik a közlekedőket

Címkék#hadgyakorlat#közlekedés#katonai konvoj#Magyar Honvédség

Megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani szeptember 21-én Kecskeméten és környékén. A Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként végzi a technikai eszközök visszacsoportosítását.

Orosz Fanni Flóra

Korábban írtunk róla, hogy szeptember elsejével nagyszabású katonai gyakorlat indult Magyarországon Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) néven. A műveletsorozat országos kiterjedésű, több nagyvárost is érint. Szombaton az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár közleményben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség dandára a technikai eszközeit az MH 47. Bázisrepülőtérről szállítja vissza Kecskemétre. A konvojok közúton és légi úton egyaránt érkeznek, így a megszokottnál nagyobb katonai jelenlétre kell számítani.

A Magyar Honvédség konvoja érkezik Kecskemétre
A Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat részeként végzi a technikai eszközök visszacsoportosítását
Fotó: Magyar Honvédség / Archív-felvétel

Katonai járművek vonulnak Kecskemétre

A katonai járművek mérete, sebessége és a konvojok haladási módja eltérhet a mindennapi közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség fokozott óvatosságra inti a közlekedőket.

A közleményben hangsúlyozták: a Magyar Honvédség minden esetben a vonatkozó jogszabályokat betartva hajtja végre a gyakorlatot, és arra törekszik, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a lakosság nyugalmát.

A Magyar Honvédség köszöni a lakosság megértését és türelmét, egyúttal arra kér mindenkit, hogy a konvojok közelében körültekintően közlekedjen.

Hadgyakorlat a Dunánál

Az ADHU 25 egyik eleme a vízi átkelés volt Fajszon. A teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vett rajta. A Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – folyami hídelemeket helyeztek a vízre, majd kapcsolták össze, ezután megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását. A látványos műveletet számos civil is végignézte, egy csoportjuk részt is vehetett az átkelésen.

A Magyar Honvédség katonái nemzetközi misszióban

A kecskeméti repülődandár katonái részt vesznek nemzetközi feladatokban is. A kecskeméti repülőtérről induló magyar kontingens a balti misszió keretében a NATO légtérvédelmi feladatait is ellátja. A katonák több hónapon keresztül biztosítják a balti államok légterét, ahol kiemelt szerepük volt a szövetség biztonságának garantálásában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu