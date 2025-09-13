Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata

Szeptember 12-én újabb mozzanatát rögzítették az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatnak a Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlóterén, a Bakonyban. A felvételeket Benedek Levente blogger készítette, aki a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár szállítógépét örökítette meg akció közben.

Magyar Honvédség ejtőernyős gyakorlatot tartott a Bakonyban

Fotó: Benedek Levente videójából

Mi az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat?

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember elsejével a Magyar Honvédség nagyszabású projektbe kezdett. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke bejelentette, hogy elkezdődik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat (ADHU 25).

Böröndi Gábor az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a gyakorlatokat, mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel, illetve szakembereivel együtt, az ország védelme érdekében.

A program egyik látványos állomása a fajszi Duna-partnál zajlott, ahol a Magyar Honvédség műszaki és páncélozott gyalogos egységei a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal közösen hajtották végre a deszantátkelést Fajsz és Dombori között.