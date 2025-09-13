3 órája
Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata
Szeptember 12-én a Bakonyban tartott Adaptive Hussars 2025 gyakorlat egyik látványos mozzanata volt, amikor a KC-390 szállítógépből ejtőernyősök ugrottak ki teljes felszereléssel. A Magyar Honvédség nagy sikeréről egy felvételt is kaptunk a helyszínről.
Szeptember 12-én újabb mozzanatát rögzítették az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatnak a Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlóterén, a Bakonyban. A felvételeket Benedek Levente blogger készítette, aki a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár szállítógépét örökítette meg akció közben.
Mi az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat?
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember elsejével a Magyar Honvédség nagyszabású projektbe kezdett. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke bejelentette, hogy elkezdődik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat (ADHU 25).
Böröndi Gábor az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a gyakorlatokat, mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel, illetve szakembereivel együtt, az ország védelme érdekében.
A program egyik látványos állomása a fajszi Duna-partnál zajlott, ahol a Magyar Honvédség műszaki és páncélozott gyalogos egységei a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal közösen hajtották végre a deszantátkelést Fajsz és Dombori között.
Hadgyakorlat zajlott a DunánálFotók: Pozsgai Ákos
A Magyar Honvédség milleniumi ejtőernyős gyakorlata
Benedek Levente blogger hírportálunkhoz eljuttatott információi szerint, az ADHU 25 gyakorlat keretein belül az MH Különleges Műveleti Parancsnokság újonnan megalakult ejtőernyős század katonái ejtőernyős ugrást hajtottak végre a KC-390 katonai szállító repülőgépből több körben. A kecskeméti bázisrepülőtéren lévő, vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozik a szállítógép, amiből kiugrottak a katonák.
A kijelölt dobó zóna (ahova le kell érkeznie a katonáknak) 1700x1200 méter volt, ezért egyszerre nem tudtak kiugrani az ejtőernyősök a gépből, azt több fordulóban kellett végrehajtani. Egy délelőtti és egy délutáni feladat végrehajtása során, nagyjából 80-80 katona ért földet a nap végére, teljes, háromnapos felszereléssel.
A típussal nem először hajtottak végre ejtőernyős ugratást, de ekkora méretben, teljes felszereléssel most először. Ami fontos, mindenki problémamentesen, sértetlenül fejezte be a napot.
A szállítógép típusa
Az Embraer KC-390 típusú szállítógéppel már korábban is több fontos gyakorlatot hatottak végre. Idén március 17-én a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek légi rakodási gyakorlatot tartottak Kecskeméten. A cél a gyors és hatékony nemzetközi mentés előkészítése volt.
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton azért döntöttek a típus mellett, mert felszereltsége többféle feladat végrehajtását is lehetővé teszi. Kiemelkedő előnye, hogy nagy tömegű terhek szállítására és ejtőernyős ledobására egyaránt alkalmas, emellett jelentős létszámú ejtőernyős állomány célba juttatását is biztosítani tudja.
Mit lehet tudni az Embraer KC-390 Millennium gépről?
Csak néhány főbb jellemző a Magyar Honvédség legújabb légijárművéről, amely a világ egyik legmodernebb katonai szállítórepülőgépe:
- üzemanyag-takarékos hajtóművek
- korszerű aerodinamikai kialakítás: légi utántöltési képesség
- számítógépes dobópont követés;
- nem szilárd burkolatú füves, homokos, hóval vagy jéggel borított kifutópályákon is alkalmazható.
Mire használható?
A repülőgép a többi géphez képest is rengeteg feladat ellátására képes. Alkalmazható például teher- és csapatszállító feladatokra, sérült katonák harctéri evakuálására, civilek kimenekítésére és kereső-kutató feladatokra is.
Hatótávolság
Az üzemanyag-takarékos hajtóműveknek és a korszerű aerodinamikai kialakításnak köszönhetően a KC-390-es hatótávolsága teljes terheléssel 2100 kilométer, üresen 6130 kilométer. A raktérben elhelyezett póttartályokkal 8500 kilométerre növelhető.
Új L-39NG repülőgépek érkeztek Kecskemétre, így újul meg a magyar vadászpilóta-képzés
Rejtélyes landolás Budapesten: megszakította útját a SunExpress járata