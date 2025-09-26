szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Misszió

2 órája

Éles riasztás a Balti-tengeren, orosz gépeket fogtak el magyar Gripenek

Címkék#Gripenek#magyar honvédség#Riasztás

A legendás hazai vadászgépek ismét éles helyzetben bizonyíthattak a Magyar Honvédség balti missziója során. Csütörtökön a balti légtér védelméért lendültek akcióba a magyar Gripenek.

Mócza Milán

Háborús helyzetben, a béke fenntartásában, felderítő akciókban és a légtér ellenőrzésében egyaránt fontos szerepet töltenek be a vadászgépek. A magyar Gripenek a balti misszió során már több éles riasztása volt, legutóbb csütörtökön – írja a Mandiner.

Magyar Gripenek a balti légtér védelméért lendültek akcióba
Riasztották a Magyar Gripeneket
Fotó: Beküldött fotó

Magyar Gripenek akcióban

A NATO balti légtérrendészeti missziójában résztvevő magyar Gripenek szeptember 25-én öt orosz gépet fogtak el a a Balti-tenger felett. A Gripenek a litvániai Šiauliai légibázisról szálltak fel, miután azonosították az orosz repülőket, eléjük mentek, majd Lettország légteréhez közel kísérték őket vissza. Az orosz repülők között egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös, valamint három MiG-31-es típusú gép is volt.

Magyarország nemzetközi együttműködésben

A NATO Balti légtérrendészeti missziójának célja a balti államok határainak és légterének védelme. A NATO közleményében nem csupán a magyar légierő fontos szerepét hangsúlyozta a szövetség légtérvédelmében, elkötelezettségét is kiemelte a balti államok és a keleti szárny védelme iránt. Ez bizonyítja az ország elkötelezettségét és a Magyar Honvédség fejlettségét is. 

Magyarország idén immár negyedszer tölt be vezető szerepet a misszióban, melyben Spanyolországgal és Olaszországgal is együttműködik, ebben 80 hazai katona és négy JAS 39 Gripen is részt vesz. A magyar légierő ilyen nemzetközi összefogás keretében több mint 10 éve védi Szlovénia légterét is, 2024-től pedig Szlovákiát és Horvátországot is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu