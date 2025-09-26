Éles riasztás a Balti-tengeren, orosz gépeket fogtak el magyar Gripenek

Háborús helyzetben, a béke fenntartásában, felderítő akciókban és a légtér ellenőrzésében egyaránt fontos szerepet töltenek be a vadászgépek. A magyar Gripenek a balti misszió során már több éles riasztása volt, legutóbb csütörtökön – írja a Mandiner.

Riasztották a Magyar Gripeneket

Fotó: Beküldött fotó

Magyar Gripenek akcióban

A NATO balti légtérrendészeti missziójában résztvevő magyar Gripenek szeptember 25-én öt orosz gépet fogtak el a a Balti-tenger felett. A Gripenek a litvániai Šiauliai légibázisról szálltak fel, miután azonosították az orosz repülőket, eléjük mentek, majd Lettország légteréhez közel kísérték őket vissza. Az orosz repülők között egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös, valamint három MiG-31-es típusú gép is volt.

Magyarország nemzetközi együttműködésben

A NATO Balti légtérrendészeti missziójának célja a balti államok határainak és légterének védelme. A NATO közleményében nem csupán a magyar légierő fontos szerepét hangsúlyozta a szövetség légtérvédelmében, elkötelezettségét is kiemelte a balti államok és a keleti szárny védelme iránt. Ez bizonyítja az ország elkötelezettségét és a Magyar Honvédség fejlettségét is.

Magyarország idén immár negyedszer tölt be vezető szerepet a misszióban, melyben Spanyolországgal és Olaszországgal is együttműködik, ebben 80 hazai katona és négy JAS 39 Gripen is részt vesz. A magyar légierő ilyen nemzetközi összefogás keretében több mint 10 éve védi Szlovénia légterét is, 2024-től pedig Szlovákiát és Horvátországot is.