Minden túrázót figyelmeztet a Vadászkamara: a magaslesre mászás nemcsak veszélyes, büntethető is

Bizonyára sokan láttak már a természetben séta vagy túrázás közben magaslest vagy vadászlest. Ilyenkor többek fejében megfordulhat, hogy felmásznak szétnézni onnan, esetleg pihennek, piknikeznek egyet. Bár elsőre nem szembetűnő, mégsem ajánlott így tenni, mert amellett, hogy veszélyes, büntetés is járhat érte bizonyos esetekben. Hogy miért, arról dr. Szigethy Bélát, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezet, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökhelyettesét kérdeztük.

Büntethető is a magaslesre mászás

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Mire használják a magasleseket?

„A magaslesek olyan felépítmények, melyeket a helyi vadászegyesület tagjai használnak vadászat vagy a vadak megfigyelése során. Több előnye is van a magaslatnak: jobb rálátás nyílik a területre, könnyebb a magasban, kitámasztva lövést leadni, valamint nehezebben veszik észre a vadászt a vadak. Vannak fix, hosszú távon használt lesek, de találkozni hordozható, zárt és nyitott lesekkel egyaránt. A hordozhatóakat például gyakran kukorica, napraforgó vagy szőlő mellé helyezik a vadkár megelőzésére” – sorolta dr. Szigethy Béla.

Kié a magasles?

A magasles tulajdonképpen a vadásztársaság egy munkaeszköze és egyben magántulajdona. A magasleseket az adott területen dolgozó vadásztársaság használja, ha más területről érkező, idegen vadász is használhatná, az problémát is okozhatna. Ha esetleg mégis szüksége lenne rá, kérelmet lehet intézni az illetékes vadásztársasághoz, az ő engedélyükkel veheti csak igénybe.

Miért nem érdemes a magaslesre felmászni?

A vadászles egy drága, saját munkaeszköze a társaságnak, amelyet gyakran egy ember épít meg és tart karban.

„Olyanok a lesek a vadászoknak, mint a saját kis házuk, ezért nem szeretik ha felforgatják őket. A túrázók zajonghatnak, megrongálhatják, már csak azzal is, ha összeszemetelik, belevésik a fába a nevüket vagy a dátumot. A zajongás ráadásul a vadakat és a vadászok munkáját is megzavarhatja . Előfordul, hogy egy les nincsen rendesen karbantartva, mert a vadász abban az idényben vagy akár 2-3 évig nem használja – ebben az esetben a korhadó, elöregedett tartók, padló még balesetveszélyes is lehet. Arról nem is beszélve, hogy kevesen tudják, a magaslesek általában 1-2 személyre készülnek, ha ennél többen másznak fel rá, akár egy felújított darab is összedőlhet” – mondta dr. Szigethy Béla.