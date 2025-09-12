4 órája
Napokon át korlátozzák a forgalmat az M5-ös autópályán, fokozott figyelemre intenek
Újabb fontos állomásához érkezik az autópálya-csomópont építése Kecskemét térségében. Az M5-ös autópálya érintett szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a következő napokban.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében minden részlet megtudható. Az M5-ös autópálya 71+500 – 76+500 kilométer között szakaszán, Kecskemét térségében 2025. szeptember 16. kedd és 2025. szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra kell számítani.
A megadott időszakban naponta négy alkalommal – 9, 11, 13 és 15 órakor – az érintett forgalmi irányban teljes pályazár lép életbe, amely alkalmanként várhatóan 15 percig tart, addig amíg az M5–M8–M44 autópályák/autóút csomópontjának kiépítéséhez szükséges portálszerkezetek alaptestjeinek beemelése történik.
Az M5-ös autópálya forgalomkorlátozásának üteme
- Szeptember 16-án, kedden Budapest felől Szeged irányába (jobb oldalon) (A nap folyamán 4 alkalommal 15 perces várakozási idő várható.)
- Szeptember 17-én, szerdán Budapest felől Szeged irányába (jobb oldalon) (A nap folyamán 4 alkalommal 15 perces várakozási idő várható.)
- Szeptember 18-án, csütörtökön Szeged felől Budapest irányába (bal oldalon) (A nap folyamán 4 alkalommal 15 perces várakozási idő várható.)
- Szeptember 19-én, pénteken Szeged felől Budapest irányába (bal oldalon) (A nap folyamán 4 alkalommal 15 perces várakozási idő várható.)
Arra kérik az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai rendnek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon. Türelmüket és megértésüket ezúton is köszönik.
