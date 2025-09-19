Egy gyermekkori álomból született a felsőlajosi lókórház, ahol minden nap életekért küzdenek – fotók, videók

A felsőlajosi Kobak Lókórház nap mint nap segít a környezetében minden bajbajutott lótartónak. Nemcsak egyszerű eseteket oldanak meg, hanem sok komplikáltabb problémával is van dolguk, amihez nagyon komoly hozzáértésre van szükség, így mindenkinek szerencséje van, aki hozzájuk fordul segítségért.

Minden nap életekért küzdenek a felsőlajosi lókórházban

Fotó: Bús Csaba

A lókórházban mindig zajlik az élet

Dr. Kovács Szilvia 7 éve végzett a Szegedi Tudományegyetem állatorvos szakán, de már egészen kiskorától kezdve, pontosabban 3 éves kora óta nagy álma ez a szakma. Már az óvodában is azt játszották a többi kisgyerekkel, hogy neki állatkórháza van, ami egészen jól mutatja elhivatottságát, mely azóta sem hagyott alább.

Idén tudta megvalósítani álmát azzal, hogy létrehozta a felsőlajosi Kobak Lókórházat, ahol minden nap azért dolgoznak, hogy segíteni tudjanak a beteg állatoknak. Ő speciálisan belgyógyászattal foglalkozik, de van olyan kollégája is, aki ortopéd eseteket kezel.

A lókórház jelenlegi férőhelye 16, de folyamatosan újítják az intézményt, hogy minél modernebb legyen, minél többféle esetet tudjanak kezelni.

Vannak elég sűrű napjaink, amikor nappal lovakat kezelünk, éjszaka újítjuk a kórházat, de nagy bennünk a lendület

– nyilatkozta a főorvosnő.

Nem volt ez mindig így

Korábban nem foglalkoztak ennyit a lovakkal, nem is volt külön lószakértő, hanem a faluban volt egy állatorvos, aki minden állatra ugyanazokat a módszereket használta, aminek a sikere értelemszerűen sokkal kisebb volt, mint a jelenlegi állatorvoslásnak.

Jelenleg viszont az jelent problémát, hogy a környéken például csak ez az egy lókórház működik, így aki messzebb lakik, nagyon nehezen tudja megoldani állatjának kezelését. A főorvosnő azt is kiemelte, hogy sokan úgy vesznek lovat, hogy valójában nem tudják, hogy máshogy kell kezelni, mint egy macskát vagy kutyát. Mivel egy jóval összetettebb állat, így csak olyanoknak ajánlott a lótartás, aki komoly hozzáértéssel rendelkezik, és nem csakúgy háziállatként szeretné tartani.

Csini, a TikTok sztár

Volt lehetőségünk élőben is látni egy pácienst, Csinit, akinek a közösségi médiában rengeteg követője van. A pónit azért hozták gazdái, hogy ultrahang segítségével megvizsgálják az állapotát. A vizsgálat közben azonban kiderült, hogy Csini nem is terhes, csak kicsit többet falatozott a kelleténél mostanában, így szép nagyra nőtt a hasa.