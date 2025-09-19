3 órája
Egy gyermekkori álomból született a felsőlajosi lókórház, ahol minden nap életekért küzdenek – fotók, videók
A felsőlajosi Kobak Lókórház segít mindenféle eseten a narkolepsziától kezdve a kólikáig. De még a TikTok sztár, Csini nagy hasának a rejtélyét is könnyen megoldotta a lókórház főorvosnője.
A felsőlajosi Kobak Lókórház nap mint nap segít a környezetében minden bajbajutott lótartónak. Nemcsak egyszerű eseteket oldanak meg, hanem sok komplikáltabb problémával is van dolguk, amihez nagyon komoly hozzáértésre van szükség, így mindenkinek szerencséje van, aki hozzájuk fordul segítségért.
A lókórházban mindig zajlik az élet
Dr. Kovács Szilvia 7 éve végzett a Szegedi Tudományegyetem állatorvos szakán, de már egészen kiskorától kezdve, pontosabban 3 éves kora óta nagy álma ez a szakma. Már az óvodában is azt játszották a többi kisgyerekkel, hogy neki állatkórháza van, ami egészen jól mutatja elhivatottságát, mely azóta sem hagyott alább.
Idén tudta megvalósítani álmát azzal, hogy létrehozta a felsőlajosi Kobak Lókórházat, ahol minden nap azért dolgoznak, hogy segíteni tudjanak a beteg állatoknak. Ő speciálisan belgyógyászattal foglalkozik, de van olyan kollégája is, aki ortopéd eseteket kezel.
A lókórház jelenlegi férőhelye 16, de folyamatosan újítják az intézményt, hogy minél modernebb legyen, minél többféle esetet tudjanak kezelni.
Vannak elég sűrű napjaink, amikor nappal lovakat kezelünk, éjszaka újítjuk a kórházat, de nagy bennünk a lendület
– nyilatkozta a főorvosnő.
Nem volt ez mindig így
Korábban nem foglalkoztak ennyit a lovakkal, nem is volt külön lószakértő, hanem a faluban volt egy állatorvos, aki minden állatra ugyanazokat a módszereket használta, aminek a sikere értelemszerűen sokkal kisebb volt, mint a jelenlegi állatorvoslásnak.
Jelenleg viszont az jelent problémát, hogy a környéken például csak ez az egy lókórház működik, így aki messzebb lakik, nagyon nehezen tudja megoldani állatjának kezelését. A főorvosnő azt is kiemelte, hogy sokan úgy vesznek lovat, hogy valójában nem tudják, hogy máshogy kell kezelni, mint egy macskát vagy kutyát. Mivel egy jóval összetettebb állat, így csak olyanoknak ajánlott a lótartás, aki komoly hozzáértéssel rendelkezik, és nem csakúgy háziállatként szeretné tartani.
Csini, a TikTok sztár
Volt lehetőségünk élőben is látni egy pácienst, Csinit, akinek a közösségi médiában rengeteg követője van. A pónit azért hozták gazdái, hogy ultrahang segítségével megvizsgálják az állapotát. A vizsgálat közben azonban kiderült, hogy Csini nem is terhes, csak kicsit többet falatozott a kelleténél mostanában, így szép nagyra nőtt a hasa.
A sebhelyes és narkolepsziás páciens
Egyik páciensük, Aphrodité megijedt a jártatógépen, és kiugrott pont úgy, hogy a fejére esett, ami miatt valószínűleg agyrázkódást is kapott, és más sérülései is lettek még a baleset miatt. A fejét össze kellett varrni, és a varratok kiszedésénél hírportálunk is jelen tudott lenni, amit percek alatt véghez vittek a szakemberek.
Dr. Kovács Szilvia egy korábbi nagyon különös esetet is elmesélt. Egy olyan lóval kapcsolatban kértek tanácsot, akikről gazdái azt állították, hogy narkolepsziás (a központi idegrendszer ismeretlen eredetű krónikus betegsége, az ébrenlétet és az alvást is érintő bonyolult működési zavar). Előzményként érdemes tudni, hogy a lovak azért alszanak állva, mert készenlétben vannak arra az esetre, ha ragadozó támadna rájuk, és naponta fekve csak körülbelül 20 percet alszanak.
Kobak Lókórház FelsőlajosonFotók: Bús Csaba
A narkolepsziás páciens korábban mindig csak lóboxban volt tartva, így a gazdája a „nyugdíjas ajándékaként” azt adta neki, hogy egész nap a legelőn lehet, társaival együtt. Ez azonban közel sem volt olyan jó ajándék, mint amilyennek azt tartója gondolta, mert korábban a ló biztonságba érezte magát a boxban anyukája mellet, most pedig nagy ijedségében nem mert már rendesen aludni sem, csak állva.
A lovaknak pedig szükségük van arra a napi 20 perc nyugodt, fekvő alvásra, így ez a páciens a veszélyérzet és az erős alváshiány miatt esett össze többször fáradságában. Amint visszatették a kényelmes, biztonságos boxba, jól kialudta magát, és nem jelentkezett a korábbi probléma többé.