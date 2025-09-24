Véget ér egy korszak, megváltozik az egyik legismertebb autó logója

A természetnek és az ember által alkotott világnak is ugyanazok a hajtóerői: a fejlődés, a haladás, az alkalmazkodás. Néha ez a legapróbb részletekben teljesedik ki, azonban gyakran ezek a kis jelek is fontos üzenettel bírnak. A logócsere a Suzukinál is ezen okból történik, megüzenve a világnak, hogy nem csupán lépést tartanak a korral, de az élmezőnybe, az újítók közé tartoznak az autópiacon.

Logócsere a népszerű autómárkánál

Fotó: Veres Viktor/Illusztráció

A Suzuki jele, védjegye, arca

A Suzuki az egész világhoz hasonlóan Magyarországon is elterjedt és közkedvelt autómárka. A Suzuki Switft modell – az Opel Astra és a Ford Fcous mellett – a legnépszerűbb használt autók egyike hazánkban. Az ikonikus krómozott „S” emblémát bizonyára az is felismeri, aki nem nap mint nap autóval közlekedik. A megszokott logó azonban 22 év után hamarosan megváltozik – írta meg a Világgazdaság.

A logócsere részletei

A jól ismert logó „S” alakja ugyan megmarad, azonban az eddig szögletesen kidomborodó forma minimalista, lapos jellegű lesz a modern kor szellemében. A festése is változik, az eddig króm felületet ugyanis erős fényű ezüst váltja majd fel, amelynek az előállítása kevésbé terheli a környezetet. Az új logót először a Tokiói Autószalonon tekinthetik meg a látogatók, mely október 31-én kezdődik. A kiállításon már az új emblémával felszerelve mutatkoznak majd be a márka járművei.

Autómárka-óriások új korszaka

A Suzuki kétség nélkül az autópiaci élmezőnybe tartozik, azonban nem az első, melynek a logója a közelmúltban megújult. Igaz alig észrevehetően a BMW is változtatott, a jól ismert kék-fehér propeller körül is eltűnt a krómgyűrű, valószínűleg hasonló okokból, mint versenytársainál. Szintén pár hónapja a Mercedes-Benz emblémája sem a régi már, a csillag színe ugyanis papíron és az online felületeken két dimenziósra és fehérre változott.