Hűsítő

31 perce

Mosoly mellé limonádé, Míra meglepetésének nagyon örültek a kerekegyháziak

Címkék#ingyen#nyár#limonádé#hűsítő

A nyár egyik szívmelengető története Kerekegyházáról érkezett, ahol egy kislány, Míra elhatározta, hogy valami különlegessel szeretné feldobni a mindennapokat. Megtalálta azt, ami a legnagyobb melegben a legjobban esik: hűsítő limonádét készített és ingyen kínálta a járókelőknek.

Vizi Zalán

Az ötlet teljesen saját kezdeményezés volt: Míra valami olyasmire vágyott, ami eddig hiányzott, és amivel örömet szerezhet másoknak. A nyár folyamán többször is kiült az utcára, hogy mosoly és frissítő limonádé kíséretében lepje meg a szomjasokat, és minden alkalom hatalmas sikernek bizonyult.

hűsítő limonádé a kerekegyháziaknak
Míra hűsítő limonádét készített és ingyen kínálta a járókelőknek
Fotó: Beküldött fotó

Édesanyja, Antal Zsuzsa mesélte el hírportálunknak, hogy együtt készítették el az italokat, figyeltek arra, hogy megfelelően lehűtve kerüljenek a poharakba. Szülőként leginkább a háttérből támogatta a kezdeményezést, és úgy látja, ez a kis akció sokat tanított a lányának.

– Ha csak annyit megtanult és megtapasztalta, milyen érzés adni, szerintem már azzal is tanult egy fontos dolgot – mondta Zsuzsa.

Míra is így gondolja, hiszen elmondása szerint nagyon jó érzés számára, hogy adhatott valamint az embereknek, amitől jól érezték magukat.

Mosoly mellé limonádé
Az édesanya, Antal Zsuzsa mesélte el hírportálunknak, hogy együtt készítették el az italokat, figyeltek arra, hogy megfelelően lehűtve kerüljenek a poharakba
Fotó: Beküldött fotó

Rengeteg limonádé fogyott el, sok volt az örömteli pillanat

Míra számára minden alkalom örömteli volt. Többször is kiült a nyár során – ha épp nem nyári táborban töltötte idejét –, és alkalmanként 8–12 liter limonádét osztott szét a helyieknek. A kerekegyháziak lelkesedése sem maradt el, sokan visszatértek, és már az első alkalom után érdeklődtek, mikor jön a következő. Volt, aki rendszeresen ellátogatott csak azért, hogy újra részese lehessen a kedves gesztusnak.

A történetnek pedig nincs vége: Míra jövő nyáron is folytatni szeretné a kezdeményezést. A kislány és a hűsítő pohár limonádé már most egyfajta kis hagyománnyá vált Kerekegyházán, és ki tudja, talán példát is mutat másoknak arra, hogy a legnagyobb ajándék sokszor egy apró, szívből jövő figyelmesség.

 

 

