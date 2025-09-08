Mosoly mellé limonádé, Míra meglepetésének nagyon örültek a kerekegyháziak

Az ötlet teljesen saját kezdeményezés volt: Míra valami olyasmire vágyott, ami eddig hiányzott, és amivel örömet szerezhet másoknak. A nyár folyamán többször is kiült az utcára, hogy mosoly és frissítő limonádé kíséretében lepje meg a szomjasokat, és minden alkalom hatalmas sikernek bizonyult.

Míra hűsítő limonádét készített és ingyen kínálta a járókelőknek

Fotó: Beküldött fotó

Édesanyja, Antal Zsuzsa mesélte el hírportálunknak, hogy együtt készítették el az italokat, figyeltek arra, hogy megfelelően lehűtve kerüljenek a poharakba. Szülőként leginkább a háttérből támogatta a kezdeményezést, és úgy látja, ez a kis akció sokat tanított a lányának.

– Ha csak annyit megtanult és megtapasztalta, milyen érzés adni, szerintem már azzal is tanult egy fontos dolgot – mondta Zsuzsa.

Míra is így gondolja, hiszen elmondása szerint nagyon jó érzés számára, hogy adhatott valamint az embereknek, amitől jól érezték magukat.

Fotó: Beküldött fotó

Rengeteg limonádé fogyott el, sok volt az örömteli pillanat

Míra számára minden alkalom örömteli volt. Többször is kiült a nyár során – ha épp nem nyári táborban töltötte idejét –, és alkalmanként 8–12 liter limonádét osztott szét a helyieknek. A kerekegyháziak lelkesedése sem maradt el, sokan visszatértek, és már az első alkalom után érdeklődtek, mikor jön a következő. Volt, aki rendszeresen ellátogatott csak azért, hogy újra részese lehessen a kedves gesztusnak.

A történetnek pedig nincs vége: Míra jövő nyáron is folytatni szeretné a kezdeményezést. A kislány és a hűsítő pohár limonádé már most egyfajta kis hagyománnyá vált Kerekegyházán, és ki tudja, talán példát is mutat másoknak arra, hogy a legnagyobb ajándék sokszor egy apró, szívből jövő figyelmesség.