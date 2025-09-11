3 órája
Fotótűzként terjed a hír a városban: bezárja kapuit a Lidl
Gyorsan elterjedt a bezárás híre. A solti Lidl áruház részleteket is megosztott.
A solti Lidl áruház szeptember 14-én, vasárnap délben bezár, mivel az üzlet teljes körű felújításon esik át. A korszerűsítés célja, hogy kényelmesebb, modernebb környezet várja a vásárlókat. Az áruház újranyitása szeptember 25-én, csütörtökön reggel 6:30-kor lesz, vagyis alig két hétig tart a leállás.
Mire figyelmeztet a Lidl?
A bolt előtti tájékoztató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 14-én 13 órától a parkolót szabaddá kell tenni, hogy a munkálatok biztonságosan megkezdődhessenek. A solti Lidl ideiglenes bezárásának híre nemcsak a városban, hanem a környező települések közösségi oldalain is gyorsan elterjedt. A helyiek aktívan megosztják az információt, hogy mindenki időben fel tudjon készülni a változásra.
Hol lehet vásárolni a solti Lidl bezárása alatt?
Bár a soltiaknak átmenetileg nélkülözniük kell a helyi üzletet, több közeli alternatíva is a rendelkezésükre áll.
- A legközelebbi Lidl Dunaújvárosban, a Velinszky utca 1. szám alatt található, amely körülbelül 23 kilométerre van Solttól, így nagyjából 25 perc autóval. Szintén Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi úton működik egy másik áruház, mintegy 25 kilométeres távolságban.
- Aki inkább déli irányban keresne lehetőséget, annak Kalocsa jöhet szóba, ahol a Bátyai úti üzlet körülbelül 32 kilométerre található, 35 percnyi autóútra.
- Emellett a kiskőrösi Lidl is elérhető, amely körülbelül 34 kilométerre helyezkedik el Solttól, és szintén 35 percnyi autózással érhető el.
Így bár a következő másfél hétben a soltiaknak egy kis utazással kell megoldaniuk a nagybevásárlást, szeptember 25-től egy teljesen megújult, korszerűbb áruház várja majd vissza őket a megszokott helyen.
