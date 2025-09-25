Megrohamozták az emberek a Lidl felújított üzletét

Szinte az egész város erre várt: csütörtök reggel újra kinyitotta kapuit a solti Lidl, amely az elmúlt hetekben teljes körű felújításon esett át. A nyitás pillanatában már hosszú sorok kígyóztak a bejárat előtt, a vásárlók pedig nemcsak a kíváncsiság, hanem a kifejezetten az újranyitásra időzített akciók miatt is nagy számban érkeztek.

Újranyitott a solti Lidl

Fotó: Farkas Bea

Megújult környezet fogadja a vásárlókat a Lidlben

Mint arról beszámoltunk, a boltot szeptember 14-én zárták be, hogy korszerűbb, tágasabb és kényelmesebb környezetben fogadhassa a vásárlókat. A felújítás idején a soltiak és a környékbeliek a legközelebbi áruházakba – főként a dunaújvárosi Lidlbe – kényszerültek, ami érezhetően megnövelte azok forgalmát. Volt, aki Kalocsára vagy Kiskőrösre indult bevásárolni, de mindannyian várták, hogy újra helyben intézhessék a nagybevásárlást.

A Lidl munkatársai külön készültek az újranyitásra: az akciós termékek mellett rendezett, modern környezet fogadja az érkezőket. A helyiek közül sokan már a reggeli órákban beálltak a sorba, hogy elsőként vehessék birtokba a megújult üzletet.

„Már nagyon hiányzott, főleg azoknak, akik nem tudnak mindennap autóba ülni és messzebb utazni egy bevásárlásért” – mondta egy vásárló a nyitáskor.