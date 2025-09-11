Bezárja egyik Bács-Kiskun megyei boltját a Lidl, nagy riadalmat keltett egy lajosmizsei kislány története

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy útfejlesztési hullám indul Kecskeméten, megírtuk, hogy melyik városban zár be a Lidl, illetve arról is írtunk, hogy újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul.

A Lidl solti áruházát felújítás, korszerűsítés miatt zárják be

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Fotótűzként terjed a hír a városban: bezárja kapuit a Lidl

Gyorsan elterjedt a bezárás híre. A solti Lidl áruház részleteket is megosztott.

Tartják magukat a tervekhez, ekkorra készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása

Jó ütemben halad a kecskeméti beruházás, de áthelyezték a forgalmat. A terveknek megfelelően idén befejeződhet a Halasi úti felüljáró felújítása. A részletekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Azt mondta a kislány, hogy üldözték az utcán, megszólalt a rendőrség

Egy lajosmizsei kislány története pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és hatalmas riadalmat okozott a helyiek körében. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség azonban kiderítette, mi történt valójában, és az igazság egészen más, mint ahogy elsőre hangzott.

Dráma a magasban: áramütés ért egy MVM-dolgozót

Súlyos munkabaleset történt csütörtökön Kalocsán. Egy MVM-dolgozót áramütés ért a Paksi köz közelében végzett hálózatfejlesztési munkálatok során.

Mercedes-bővülés és hatalmas kamionforgalom: útfejlesztési hullám indul Kecskeméten

Kecskemét hosszú évek óta dinamikusan fejlődik: sorra épülnek új gyárak, bővül az ipari park. Mindezek az útfejlesztéseket is magukkal vonzzák. A kecskeméti utakat érintő beruházásokról, tervekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester adott számot.

Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra

Kedden egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma, rendőrök, polgárőrök és civilek közösen keresték. Szerdán egy szintén kiskunhalasi születésű, 13 éves fiú tűnt el, a rendőrség most is a lakosság segítségét kéri.

A vadkár is viheti az éves megtakarítását, tisztáztuk a tévhiteket a biztosításokról

Bár a baleseteket megelőzni nem minden esetben lehetséges, felkészülni érdemes rájuk. Különösen így van ez az őszi párzási időszakban, amikor a vadgázolások száma is megnövekedett.