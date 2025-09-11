1 órája
Bezárja egyik Bács-Kiskun megyei boltját a Lidl, nagy riadalmat keltett egy lajosmizsei kislány története
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy bezárja kapuit a Lidl, megírtuk, hogy egy MVM-dolgozót áramütés ért Kalocsán, illetve arról is írtunk, hogy újabb gyereknek veszett nyoma Kiskunhalason.
Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy útfejlesztési hullám indul Kecskeméten, megírtuk, hogy melyik városban zár be a Lidl, illetve arról is írtunk, hogy újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul.
Fotótűzként terjed a hír a városban: bezárja kapuit a Lidl
Gyorsan elterjedt a bezárás híre. A solti Lidl áruház részleteket is megosztott.
Tartják magukat a tervekhez, ekkorra készülhet el a Halasi úti felüljáró felújítása
Jó ütemben halad a kecskeméti beruházás, de áthelyezték a forgalmat. A terveknek megfelelően idén befejeződhet a Halasi úti felüljáró felújítása. A részletekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Azt mondta a kislány, hogy üldözték az utcán, megszólalt a rendőrség
Egy lajosmizsei kislány története pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és hatalmas riadalmat okozott a helyiek körében. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség azonban kiderítette, mi történt valójában, és az igazság egészen más, mint ahogy elsőre hangzott.
Dráma a magasban: áramütés ért egy MVM-dolgozót
Súlyos munkabaleset történt csütörtökön Kalocsán. Egy MVM-dolgozót áramütés ért a Paksi köz közelében végzett hálózatfejlesztési munkálatok során.
Mercedes-bővülés és hatalmas kamionforgalom: útfejlesztési hullám indul Kecskeméten
Kecskemét hosszú évek óta dinamikusan fejlődik: sorra épülnek új gyárak, bővül az ipari park. Mindezek az útfejlesztéseket is magukkal vonzzák. A kecskeméti utakat érintő beruházásokról, tervekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester adott számot.
Újabb kiskunhalasi fiatal tűnt el nyomtalanul, a rendőrség körözést adott ki a 13 éves fiúra
Kedden egy 13 éves kiskunhalasi kislánynak veszett nyoma, rendőrök, polgárőrök és civilek közösen keresték. Szerdán egy szintén kiskunhalasi születésű, 13 éves fiú tűnt el, a rendőrség most is a lakosság segítségét kéri.
A vadkár is viheti az éves megtakarítását, tisztáztuk a tévhiteket a biztosításokról
Bár a baleseteket megelőzni nem minden esetben lehetséges, felkészülni érdemes rájuk. Különösen így van ez az őszi párzási időszakban, amikor a vadgázolások száma is megnövekedett.
Csukás István legendája újra megelevenedett, Süsü volt a nap sztárja
Mi lehetne nagyobb boldogság egy kisgyermeknek, mint kedvenc mesehősével élőben találkozni? A Ferenczy Ida Óvodába járó gyerekeknek szerencséje volt, ugyanis ők személyesen találkozhattak Csukás István legismertebb mesehősével.