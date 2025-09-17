Hihetetlen akció, piros banánt kínálnak ebben a népszerű kecskeméti áruházban

Öt áruház, öt termék – mindegyik másért szerethető. Az Auchan, Tesco, Aldi, Penny és Lidl akciós újságból az öt ajánlatban közös, hogy egy kis praktikumot, egy kis felüdülést hoznak az őszi hétköznapokba. Érdemes időben lecsapni rájuk, a készlet gyorsan fogyhat.

A Lidl akciós újságjában sok finomságot találunk

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Auchan: a piros banán sokak kedvence lehet

Az Auchan polcain egy igazi egzotikus különlegesség tűnik fel: a piros banán. 1399 forintos kilónkénti árával nem tartozik a hétköznapi gyümölcsök közé, de aki egyszer megkóstolja, garantáltan emlékezni fog rá.

Világos rózsaszín húsa krémes állagú, íze pedig édesebb, mint a hagyományos sárga banáné. Egyesek szerint mangóra emlékeztet, mások szerint olyan, mintha a banánt málnával keresztezték volna. Ráadásul 11-féle ásványi anyagot és 6-féle vitamint tartalmaz, így nemcsak különleges, hanem tápláló választás is.

Borzongató ajánlat a Tesco áruházakban

A Tesco már most hangolódik a Halloweenre, és a kínálatában megjelentek az első ijesztően hangulatos dekorációk. A Clubcarddal 1279 forintért elérhető szellem- és pókfigurás fényfüzér 10 LED-es világítással nemcsak a gyerekek kedvence lesz, hanem a felnőttek is örömmel díszítik vele az otthonukat. A meleg fények és a játékos formák tökéletesen megteremtik az őszi borzongás hangulatát.

Aldi kerti tárolója sok mindent elbír

Az Aldi akciós újságja ezúttal a kertbarátoknak is kedvez: 9999 forintért kínál egy 120 literes tárolóládát, amely nemcsak tágas, hanem időjárásálló is. UV- és esőálló kialakítása révén bátran kint hagyható, mérete pedig – 52x52x50,9 centiméter – ideális a kerti szerszámok, párnák vagy játékok tárolására. Beépített fogantyúinak köszönhetően könnyen mozgatható, ráadásul egyszerűen össze is hajtható, ha épp nincs rá szükség.

Penny őszi kerti díszei vásárlásra csábítanak

A Penny áruházban az őszi dekorációk szerelmesei találhatnak kincsekre. Már 799 forintért kaphatók bájos tökdíszek, amelyek a kertbe vagy akár az ablakpárkányra is tökéletesek. Ha pedig valaki egy kis mesés hangulatot vinne a kertbe, 999 forintért sündisznócska figurák is elérhetők. Ezek a kedves kis díszek garantáltan mosolyt csalnak az arcokra, és melegséget visznek az őszi napokba.