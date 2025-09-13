szeptember 13., szombat

Esemény

6 órája

Több mint gasztronómia: a Libafesztivál a közösség és a hagyomány ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók

Címkék#Libafesztivál#Tárlat#kiállítás

A „Nemzedékek nemezei” című nemezművészeti tárlattal vette kezdetét pénteken a 26. Libafesztivál Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban. A kiállítás ünnepélyes megnyitója egyben a Libafesztivál hivatalos nyitánya is volt. A kiállításon a Vidák család három generációjának munkái láthatók.

Vajda Piroska

A vendégeket Balla László alpolgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta: a Libafesztivál jóval több, mint egy gasztronómiai esemény, a közösség összefogásának, vendégszeretetének és hagyománytiszteletének ünnepe. A liba, mint szimbólum, éppúgy kötődik a magyar vidéki gazdálkodáshoz, mint Szent Márton napjához és az őszi betakarítás hagyományaihoz. 

kiállítás nyílt a libafesztiválon
Libafesztivál a Nemzedékek Nemezei című kiállítással hivatalosan is elkezdődött
Fotó: Vajda Piroska

A Libafesztivál ennek a gazdag örökségnek állít méltó emléket, miközben új tartalommal is megtölti. Kiskunfélegyháza számára ez a rendezvény különleges büszkeség, hiszen évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk az ország minden részéről és határon túlról is. A fesztivál a közösségi élmények, a minőségi helyi termékek és a kulturális értékek találkozóhelye – fogalmazott az alpolgármester. 

A szellemi feltöltődés is fontos része a Libafesztiválnak

A megnyitón Dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója is felszólalt. Személyes hangvételű gondolataiban arra hívta fel a figyelmet, hogy a fesztivál nem csupán a test táplálásáról, hanem a szellemi feltöltődésről is szól.

Van az a bibliai mondás, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. A kiállítás is ezt bizonyítja: néha a valódi csodák itt vannak a szemünk előtt, csak meg kell állnunk, hogy észrevegyük őket

– fogalmazott.

Gyermekkori emlékek

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő beszédében a libához fűződő gyermekkori emlékeit idézte fel, miközben néhány érdekes adattal is szolgált. Elmondta, a világon több mint 360 millió libát tartanak, ebből 800 ezer hazánkban él, jelentős részük Félegyháza környékén.

A magyar liba és a libamáj nem véletlenül hungarikum, ahogyan az a művészet is, amit a Vidák család képvisel. Az ősmítoszok világa, a nemez finom szövetei olyan értékeket közvetítenek, amelyeket érdemes újra és újra felfedezni.

Kiállításmegnyitó a félegyházi Libafesztiválon

Fotók: Vajda Piroska

A kiállítás megnyitója

A tárlatot Berei Andrea, a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Beszédében méltatta Nagy Mari és Vidák István több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkásságát, melyben a hagyományőrzés, az oktatás és az alkotás szorosan összefonódik. 

A 70-es években a táncházmozgalommal egy időben kezdték gyűjtőmunkájukat, eleinte kosárfonással foglalkoztak, majd később a nemezelés egyik legfontosabb hazai képviselőivé váltak

 – mondta el az elnök. A házaspár nevéhez fűződik a Nemezművészeti Világtalálkozó megszervezése és számos tanulmány, illetve könyv.

Méltó módon viszik tovább a népművészeti örökséget

A kiállításon három generáció munkái láthatók, a család fiatalabb tagjai – Vidák Anna, Ifj. Vidák István, Vidák Brigitta, Pereczes Hanna Virág, Pereczes Márton, Tulassay Sára, Tulassay Zsófi és Tulassay Julcsi – méltó módon viszik tovább a népművészeti örökséget. Az alkotók célja, hogy a természetes alapanyagokból készült tárgyak ne múzeumi relikviák legyenek, hanem ma is élő, használt eszközök maradjanak – hangzott el a megnyitón.

A fesztivál szombaton is gazdag programkínálattal – kézműves vásárral, koncertekkel, gyermekprogramokkal és természetesen libás finomságokkal – várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy minden generáció megtalálja a számára legkedvesebb élményt – legyen az egy különleges étel, egy koncert vagy egy kedves ismerős mosolya.

 

 

