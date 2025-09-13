Több mint gasztronómia: a Libafesztivál a közösség és a hagyomány ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók

A vendégeket Balla László alpolgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta: a Libafesztivál jóval több, mint egy gasztronómiai esemény, a közösség összefogásának, vendégszeretetének és hagyománytiszteletének ünnepe. A liba, mint szimbólum, éppúgy kötődik a magyar vidéki gazdálkodáshoz, mint Szent Márton napjához és az őszi betakarítás hagyományaihoz.

Libafesztivál a Nemzedékek Nemezei című kiállítással hivatalosan is elkezdődött

Fotó: Vajda Piroska

A Libafesztivál ennek a gazdag örökségnek állít méltó emléket, miközben új tartalommal is megtölti. Kiskunfélegyháza számára ez a rendezvény különleges büszkeség, hiszen évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk az ország minden részéről és határon túlról is. A fesztivál a közösségi élmények, a minőségi helyi termékek és a kulturális értékek találkozóhelye – fogalmazott az alpolgármester.

A szellemi feltöltődés is fontos része a Libafesztiválnak

A megnyitón Dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója is felszólalt. Személyes hangvételű gondolataiban arra hívta fel a figyelmet, hogy a fesztivál nem csupán a test táplálásáról, hanem a szellemi feltöltődésről is szól.

Van az a bibliai mondás, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. A kiállítás is ezt bizonyítja: néha a valódi csodák itt vannak a szemünk előtt, csak meg kell állnunk, hogy észrevegyük őket

– fogalmazott.

Gyermekkori emlékek

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő beszédében a libához fűződő gyermekkori emlékeit idézte fel, miközben néhány érdekes adattal is szolgált. Elmondta, a világon több mint 360 millió libát tartanak, ebből 800 ezer hazánkban él, jelentős részük Félegyháza környékén.