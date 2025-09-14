1 órája
A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók
A hétvégén immár 26. alkalommal telt meg Kiskunfélegyháza ízekkel, illatokkal és jó hangulattal. A város egyik legnépszerűbb kulturális-gasztronómiai rendezvényén, a Libafesztiválon ismét a libamájé és a libából készült ételeké volt a főszerep.
A Libafesztivál célja évről évre változatlan: megőrizni és továbbadni a magyar gasztronómiai hagyományokat, miközben közösségi élményt is nyújt a helyieknek és az idelátogatóknak – hangzott el az esemény egyik legjobban várt programján, a „Ki Mit Tud sütni-főzni libából?” főzőverseny eredményhirdetésén. A megmérettetésen családok, baráti társaságok és helyi szervezetek mérték össze tudásukat három kategóriában: leves-egytálétel, pörkölt és sültek. Idén 23 csapat nevezett a versenyre.
A zsűri tagjai között ezúttal is ismert és elismert szakemberek kaptak helyet. Az elkészült ételeket Bede Róbert mesterszakács, a TV Paprika ikonikus arca, Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, Karinthy-gyűrűs humorista, valamint Dömsödi Zsolt séf bírálta.
A legjobbaknak járó díjakat Balla László alpolgármester, valamint az Integrál Zrt. képviseletében Horváth Sándor elnök-vezérigazgató, Vajda Tamás üzemigazgató, illetve Dömsödi Zsolt adták át.
Bede Róbert: „Ezekért az ételekért szívesen fizetnénk!”
A zsűrizés során nemcsak az ételek ízét, hanem azok állagát, színét, harmóniáját és tálalását is pontozták – fogalmazott Bede Róbert. Majd így folytatta: Egyik szemem nevet, a másik sír. Nevet, mert fantasztikus ízeket kóstolhattunk, ugyanakkor szomorú vagyok, mert idén kevesebb csapat indult, mint korábban. A mesterszakács azonban örömét fejezte ki, hogy több csapat évről évre visszatér és ételeiken érezhető a folyamatos fejlődés. Hangsúlyozta: Sokszor olyan színvonalú ételek kóstolhatnak, amilyeneket Budapesten is ritkán.
A hagyomány nem vész el – a fiatalok is megmérettették magukat a Libafesztiválon
A zsűritagok örömmel tapasztalták, hogy a fiatalabb generáció is egyre aktívabban részt vesz a fesztiválon. Ez azt mutatja, hogy a magyar gasztronómiai hagyományok tovább élnek és nem merülnek feledésbe.
Dömsödi Zsolt így fogalmazott az eredményhirdetésen: Főzni csak szívvel-lélekkel lehet, és ez érződött minden falaton. Itt ma mindenki nyertes, hiszen együtt lehettek, jó hangulatban, egymást segítve. Remélem, ez a lendület a hétköznapokban is kitart. A 26. Libafesztivál ismét bebizonyította, hogy a magyar gasztronómia – különösen a libából készült ételek világa – él, virágzik, és továbbra is közösségeket kovácsol össze – mondta a séf.
Szőke András hozzátette, hogy bár hivatalosan a csapatok három kategóriában versenyeztek, a kreativitásnak köszönhetően számos különleges étel is készült, így különdíjakat is kiosztottak.
Főzőverseny a Kiskunfélegyházi LibafesztiválonFotók: Vajda Piroska
Díjazottak és különdíjak
Legszebb szakácsnénak járó különdíjat idén rendhagyó módon hárman vehették át:
- Németh Melinda
- Szubin Adrienn
- Mikula Mónika
Sült kategória:
Különdíj: Boldogság Klub 2. csapat
1. hely: Gand R Gúnár Gedeon
2. hely: Kisüst Bt.
3. hely: Street Team II.
Leves-egytálétel kategória:
Különdíj: Fényszarui Tekergők
1. hely: Boldogság Klub 1.
2. hely: Kartel csapat
3. hely: Közgés Aranyfazék
Pörkölt kategória:
Különdíj: Makkos Hotyka
1. hely: Pörkölt Ördögök II.
2. hely: Liba Liga
3. hely: Baráti Libák
