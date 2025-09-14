A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók

A Libafesztivál célja évről évre változatlan: megőrizni és továbbadni a magyar gasztronómiai hagyományokat, miközben közösségi élményt is nyújt a helyieknek és az idelátogatóknak – hangzott el az esemény egyik legjobban várt programján, a „Ki Mit Tud sütni-főzni libából?” főzőverseny eredményhirdetésén. A megmérettetésen családok, baráti társaságok és helyi szervezetek mérték össze tudásukat három kategóriában: leves-egytálétel, pörkölt és sültek. Idén 23 csapat nevezett a versenyre.

Fotó: Vajda Piroska

A zsűri tagjai között ezúttal is ismert és elismert szakemberek kaptak helyet. Az elkészült ételeket Bede Róbert mesterszakács, a TV Paprika ikonikus arca, Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, Karinthy-gyűrűs humorista, valamint Dömsödi Zsolt séf bírálta.

A legjobbaknak járó díjakat Balla László alpolgármester, valamint az Integrál Zrt. képviseletében Horváth Sándor elnök-vezérigazgató, Vajda Tamás üzemigazgató, illetve Dömsödi Zsolt adták át.

Bede Róbert: „Ezekért az ételekért szívesen fizetnénk!”

A zsűrizés során nemcsak az ételek ízét, hanem azok állagát, színét, harmóniáját és tálalását is pontozták – fogalmazott Bede Róbert. Majd így folytatta: Egyik szemem nevet, a másik sír. Nevet, mert fantasztikus ízeket kóstolhattunk, ugyanakkor szomorú vagyok, mert idén kevesebb csapat indult, mint korábban. A mesterszakács azonban örömét fejezte ki, hogy több csapat évről évre visszatér és ételeiken érezhető a folyamatos fejlődés. Hangsúlyozta: Sokszor olyan színvonalú ételek kóstolhatnak, amilyeneket Budapesten is ritkán.

A hagyomány nem vész el – a fiatalok is megmérettették magukat a Libafesztiválon

A zsűritagok örömmel tapasztalták, hogy a fiatalabb generáció is egyre aktívabban részt vesz a fesztiválon. Ez azt mutatja, hogy a magyar gasztronómiai hagyományok tovább élnek és nem merülnek feledésbe.

Dömsödi Zsolt így fogalmazott az eredményhirdetésen: Főzni csak szívvel-lélekkel lehet, és ez érződött minden falaton. Itt ma mindenki nyertes, hiszen együtt lehettek, jó hangulatban, egymást segítve. Remélem, ez a lendület a hétköznapokban is kitart. A 26. Libafesztivál ismét bebizonyította, hogy a magyar gasztronómia – különösen a libából készült ételek világa – él, virágzik, és továbbra is közösségeket kovácsol össze – mondta a séf.