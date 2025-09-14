szeptember 14., vasárnap

26. Libafesztivál

1 órája

A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók

Címkék#főzés#Kiskunfélegyházi Libafesztivál#főzőverseny

A hétvégén immár 26. alkalommal telt meg Kiskunfélegyháza ízekkel, illatokkal és jó hangulattal. A város egyik legnépszerűbb kulturális-gasztronómiai rendezvényén, a Libafesztiválon ismét a libamájé és a libából készült ételeké volt a főszerep.

Vajda Piroska

A Libafesztivál célja évről évre változatlan: megőrizni és továbbadni a magyar gasztronómiai hagyományokat, miközben közösségi élményt is nyújt a helyieknek és az idelátogatóknak – hangzott el az esemény egyik legjobban várt programján, a „Ki Mit Tud sütni-főzni libából?” főzőverseny eredményhirdetésén. A megmérettetésen családok, baráti társaságok és helyi szervezetek mérték össze tudásukat három kategóriában: leves-egytálétel, pörkölt és sültek. Idén 23 csapat nevezett a versenyre.

a bírák kóstolják az ételeket a libafesztiválon
23 csapat mérte össze tudását a Kiskunfélegyházi Libafesztiválon
Fotó: Vajda Piroska

A zsűri tagjai között ezúttal is ismert és elismert szakemberek kaptak helyet. Az elkészült ételeket Bede Róbert mesterszakács, a TV Paprika ikonikus arca, Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, Karinthy-gyűrűs humorista, valamint Dömsödi Zsolt séf bírálta. 

A legjobbaknak járó díjakat Balla László alpolgármester, valamint az Integrál Zrt. képviseletében Horváth Sándor elnök-vezérigazgató, Vajda Tamás üzemigazgató, illetve Dömsödi Zsolt adták át. 

Bede Róbert: „Ezekért az ételekért szívesen fizetnénk!”

A zsűrizés során nemcsak az ételek ízét, hanem azok állagát, színét, harmóniáját és tálalását is pontozták – fogalmazott Bede Róbert. Majd így folytatta: Egyik szemem nevet, a másik sír. Nevet, mert fantasztikus ízeket kóstolhattunk, ugyanakkor szomorú vagyok, mert idén kevesebb csapat indult, mint korábban. A mesterszakács azonban örömét fejezte ki, hogy több csapat évről évre visszatér és ételeiken érezhető a folyamatos fejlődés. Hangsúlyozta: Sokszor olyan színvonalú ételek kóstolhatnak, amilyeneket Budapesten is ritkán. 

A hagyomány nem vész el – a fiatalok is megmérettették magukat a Libafesztiválon

A zsűritagok örömmel tapasztalták, hogy a fiatalabb generáció is egyre aktívabban részt vesz a fesztiválon. Ez azt mutatja, hogy a magyar gasztronómiai hagyományok tovább élnek és nem merülnek feledésbe.

Dömsödi Zsolt így fogalmazott az eredményhirdetésen: Főzni csak szívvel-lélekkel lehet, és ez érződött minden falaton. Itt ma mindenki nyertes, hiszen együtt lehettek, jó hangulatban, egymást segítve. Remélem, ez a lendület a hétköznapokban is kitart. A 26. Libafesztivál ismét bebizonyította, hogy a magyar gasztronómia – különösen a libából készült ételek világa – él, virágzik, és továbbra is közösségeket kovácsol össze – mondta a séf. 

Szőke András hozzátette, hogy bár hivatalosan a csapatok három kategóriában versenyeztek, a kreativitásnak köszönhetően számos különleges étel is készült, így különdíjakat is kiosztottak.

Főzőverseny a Kiskunfélegyházi Libafesztiválon

Fotók: Vajda Piroska

Díjazottak és különdíjak

Legszebb szakácsnénak járó különdíjat idén rendhagyó módon hárman vehették át:

  • Németh Melinda
  • Szubin Adrienn
  • Mikula Mónika

Sült kategória:

Különdíj: Boldogság Klub 2. csapat

1. hely: Gand R Gúnár Gedeon

2. hely: Kisüst Bt.

3. hely: Street Team II.

Leves-egytálétel kategória:

Különdíj: Fényszarui Tekergők

1. hely: Boldogság Klub 1.

2. hely: Kartel csapat

3. hely: Közgés Aranyfazék

Pörkölt kategória:

Különdíj: Makkos Hotyka

1. hely: Pörkölt Ördögök II.

2. hely: Liba Liga

3. hely: Baráti Libák

 

 

